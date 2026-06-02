HIGHLANDER Medvednica okupio više od 300 sudionika iz 12 zemalja svijeta

Na startu se tako našlo više od 300 sudionika iz 12 zemalja svijeta. Rame uz rame s domaćom ekipom hodali su gosti iz susjedstva, ali i iz Njemačke, Nizozemske, Velike Britanije, pa sve do dalekog Libanona, Saudijske Arabije i SAD-a. Na stazi su sve te geografske širine postale nevažne, a da godine nisu prepreka, dokazao je najstariji sudionik koji je sa svoje 74 godine bez problema parirao mlađima na usponima.



Dva formata za savršen vikend bijeg iz grada



Sudionici su na raspolaganju imali dvije opcije, ovisno o tome koliko su spremni testirati svoje granice. Ekipa željna prave trodnevne avanture krenula je u petak ujutro na stazu HIGHLANDER 3DAY dugu 56 kilometara. Hodalo se preko Kamenih Svata, Glavice, Kraljičinog zdenca, Sljemena i Hunjke, sve do cilja koji se nalazio na samom istoku Sesvetske livade. Onaj najljepši dio ipak se događao nakon prehodanih kilometara, uz spavanje pod zvijezdama u kampovima Falat i Lipa Rog i opušteno druženje s ekipom.

Ruta je bila idealna kako za početnike, tako i za sve koji su tražili brzi odlazak u prirodu i punjenje baterija bez nošenja teških ruksaka. Njihov 1DAY format od 19.2 kilometra krenuo je s Medvedgrada, vodio preko Hunjke i završio na Sljemenu kao savršen jednodnevni izlet.



Šumski festival na kraju dana



HIGHLANDER nikada nije bio samo puko brojanje kilometara jer se prava čarolija događala na mjestima gdje dan završava, a umor se transformira u čisto uživanje. Kako bi to opuštanje bilo potpuno, organizatori preuzimaju kompletnu brigu o logistici; uz osiguranu sigurnost na stazi u suradnji s HGSS-om, kao i dovoljne količine hrane i vode duž cijele rute, sudionici su lišeni svih organizacijskih briga.

Upravo zbog te bezbrižnosti, nakon što bi mišići odradili svoje na usponima, planinari su se mogli stopostotno usredotočiti na svladavanje staze, nesmetano uživanje u prirodi te pronalazak balansa na satovima joge, pod rukama stručnih sportskih masera ili upijajući korisne trikove iz predavanja o outdoor terapiji.

Nakon popodnevnog opuštanja, večernji program u kampu otvorile su umirujuće note handpana. Dok su sudionici radoznalo isprobavali ovaj neobičan instrument, kamp se polako pripremao za vrhunac večeri. Za dobru energiju i plesni ritam pobrinuo se pop-rock bend čija je svirka uživo pod zvijezdama na najljepši mogući način zaključila još jedan uspješan HIGHLANDER dan.

Duh zajedništva na djelu



Velika prednost ovakvih događanja je što okupljaju ljude koji stvarno žive i poštuju prirodu. Sudionici su sami izuzetno pazili da iza njih ne ostane nikakav trag, pa je šuma i nakon odlaska više od tristo ljudi ostala besprijekorno čista i uredna, spremna za iduće izletnike. Upravo iz tog zelenog ritma i međusobnog poštovanja prema planini rađa se onaj prepoznatljivi duh zajedništva, što je nakon završetka projekta naglasio i njegov voditelj Ivan Filipović, objasnivši što zapravo pokreće cijelu ovu priču:

"Najljepša stvar kod HIGHLANDER-a je onaj trenutak kada shvatite da su na planini svi dio istog tima. Na stazi i u kampu potpuno nestaju svakodnevne uloge, titule i stres - ostaju samo ljudi koji uživaju u prirodi, jedni drugima daju vjetar u leđa i dijele energetske pločice na usponima. Nebitno je jeste li iskusni planinar ili netko tko je tek zakoračio u ovaj svijet jer na cilju svi dijele isti ponos i stvaraju nova prijateljstva. Upravo ta opuštena atmosfera i planinarska solidarnost čine Medvednicu neprocjenjivim iskustvom. Iznimno smo zahvalni Turističkoj zajednici grada Zagreba što je prepoznala tu našu viziju i pomogla nam da na najbolji mogući način istaknemo ljepotu zagrebačkog zelenog prstena te sudionicima pružimo ovaj nezaboravan doživljaj."

Ova velika outdoor priča krenula je upravo iz Hrvatske, a danas je HIGHLANDER globalni brend koji uspješno spaja ljude u čak 25 država diljem svijeta. Ipak, ono najemotivnije i najveće izdanje ove nas sezone tek čeka na domaćem terenu. Na Velebitu, 1. rujna ove godine slavi se veliki, okrugli 10. rođendan. Bit će to posebna, slavljenička edicija puna iznenađenja, stoga posjetite službenu HIGHLANDER web stranicu, pridružite se velikoj obitelji planinara i budite dio proslave cijelog jednog desetljeća HIGHLANDER priče.