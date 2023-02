Deverić: Ćiro je zvao moje roditelje i vratio me u Dinamo nakon što su me pustili u Hajduk

Kad se pogleda povijest Dinama i Hajduka, može se naći poduži popis igrača koji su igrali za naša dva najveća kluba. No, među najzvučnijim imenima svakako je Stjepan Deverić. Legendarni Štef bio je igrač Ćirine momčadi iz 1982. godine koja se nakon dugog posta okitila naslovom prvaka bivše države, a kasnije je prešao u Hajduk.No, vratimo se prvo našem Miroslavu Ćiri Blaževiću koji nas je nedavno napustio i rastužio svoje "sinove" a među njima i Štefa Deverića koji se uvijek rado sjeti Ćire.

Imam u Splitu puno prijatelja

- Sjećanja na njega mogu biti samo najljepša, vrhunska. Nešto novo o Ćiri se ne može reći, toliko toga je o njemu rečeno i napisano i sve je on to zaslužio. Mogu samo još jednom potvrditi da je bio vrhunski trener, znam da je bilo onih koji su isticali da je bio veliki motivator, ali on je bio i vrhunski trener. Ne može nitko biti takav motivator da bi samo na taj način postizao vrhunske rezultate. Ćiro je kao trener sve nas znatno dignuo - pričao nam je Stjepan Deverić.

Kakav je bio te šampionske 1982. godine?

- Kod njega se uvijek znalo da su najvažniji red, rad i disciplina. S njim je uvijek bilo zanimljivo i raditi, ali i izvan treninga, s njim nikad nije bilo dosadno. Kad se trebalo zezati, onda se zezalo, kad je trebalo ozbiljno raditi, onda se ozbiljno radilo. Svi mi prihvatili smo takav njegov pristup i slijedili ga.

Kako vas je pripremao za velike derbije?

- Nije posebno, priprema za derbi bila je kao i za svaku drugu utakmicu, kao za svakog suparnika. Naravno da se od nas tražila pobjeda i tako smo se i postavljali, a tako se i Ćiro postavljao na tim našim sastancima i pri pripremi za utakmice. Kad je sve kako treba, kad su dobre i pripreme za utakmicu onda je i na terenu bilo dobro. No, kažem, nije nas za derbije pripremao drukčije nego za ostale utakmice. Istina je da derbiji imaju posebnu težinu, za njega u startu imate veliki motiv, ali Ćiro nas nije opterećivao nekim takvim stvarima.

Bili ste važan dio te legendarne generacije plavih iz 1982. godine, kako to da ste iz Dinama 1984. godine otišli u Hajduk?

- Takva je tada bila situacija u Dinamu, nisu mi htjeli produljiti ugovor. Naime, želio sam prije Olimpijskih igara produljiti ugovor, a u Dinamu to očito nisu htjeli, nisu mi se javljali i otišao sam.

Kako vam je bilo u Splitu i Hajduku, kako su vas ondje primili kao dinamovca?

- Sve je bilo u redu, odlično mi je bilo, nikakvih problema nisam imao. Naravno da mi je ispočetka sve bilo nekako drukčije, ali posao nogometaša je takav. No, atmosfera i sve ostalo bilo je na visokoj razini, iako su to naša dva najveća kluba i najveći rivali.

Oženili ste se Splićankom, idete li i dalje u Split, prepoznaju li vas?

- Da, oženio sam se Splićankom i išao sam često u Split. Sad nisam bio već neko vrijeme, ali ne zbog nekih posebnih razloga, tako se jednostavno poklopilo. Kad dođem, još me neki prepoznaju na ulici, ali i dalje u Splitu imam puno prijatelja, tako da se, kad odem tamo, uvijek s nekim sretnem - priča nam Deverić.

Kako se onda dogodio povratak u Dinamo 1987. godine?

- Ćiro me nagovorio na povratak, radio je sve ne bih li se vratio, apelirao je i na moje roditelje da se vratim. No, nismo bili u tom mandatu dugo zajedno, Ćiro je već mjesec dana kasnije otišao iz Dinama.

Pred nama je, u nedjelju, novi derbi, kako ste doživljavali te sudare Dinama i Hajduka?

- Uvijek kao derbi, a svaki derbi ima svoju draž, ljepotu, težinu i neizvjesnost. I to bez obzira na trenutačnu formu i kvalitetu aktualnog kadra. To su uvijek posebne utakmice i sve ovisi o tome kako će tko ući u utakmicu bez obzira na trenutačnu snagu - napominje Deverić koji je igrao za Hajduk 1984. godine i izgubio u Splitu s 0:4 od Dinama.

- Da, igrao sam tada za Hajduk i jedina priča prije derbija bila je o tome koliko ćemo pogodaka zabiti Dinamu, jer tada je Hajduk imao jako dobru momčad. Dinamo je bio nominalno slabiji, ali sve se okrenulo, Dinamo je tada bio bolji i zasluženo nas je pobijedio.

Sada je situacija obrnuta, Dinamo je u dobroj formi prije derbija, a Hajduk baš i nije, svi već vide nova tri boda plavih?

- Ne treba tako gledati na nedjeljnu utakmicu, dali ste dobar primjer kad ste spomenuli 1984. godinu, to su takve utakmice u kojima je sve moguće.

Dinamu dobar i remi

Može li Hajduk nečim iznenaditi plave u Maksimiru?

- Uvijek se može iznenaditi, eto Gorica je iznenadila Dinamo kad je u Maksimiru osvojila bod, onda je normalno da i Hajduk može u Maksimiru u derbiju nešto napraviti. Bilo je i ozljeda u obje momčadi, više u Hajduku, pa treba vidjeti kakve će momčadi istrčati.

Bi li nedjeljna pobjeda Dinama značila i osvajanje naslova prvaka, a pobjeda Hajduka jako zakomplicirala utrku za naslov?

- Vjerojatno bi Dinamo s tri boda u međusobnom srazu gotovo osigurao novi naslov prvaka. Tada bi razlika u bodovima doista bila prevelika, pogotovu uz spoznaju da Dinamo još ima i utakmicu manje od Hajduka. No, Hajduk bi mogao zakomplicirati rasplet oko naslova prvaka uspije li pobijediti u Maksimiru. Zna se u nogometu puno toga okrenuti, da plavi sad izgube, pa se onda dogode još kiks ili dva i bodovna prednost se lako istopi i sve postane neizvjesno. Dinamo i Hajduk su momčadi koje moraju pobjeđivati kontinuirano da bi nešto postigle. Hajduk je dosad propustio puno više bodova od plavih, a svaka greška ima visoku cijenu. Dinamo je danas ipak u puno boljoj poziciji jer je stvorio dobru zalihu bodova, držim da bi i neodlučen rezultat u Maksimiru bio za plave zadovoljavajući s obzirom na to da bi zadržali istu bodovnu prednost. U nastavku prvenstva nakon derbija plavi bi tada bili u još boljem položaju jer imaju i kvalitetan kadar igrača i gotovo redovito pobjeđuju u takozvanim malim utakmicama - zaključio je Stjepan Deverić.