Detalj s proslave hrvatskih rukometaša razbjesnio Srbe: 'Ovo je veliki skandal i prava sramota'

Legendarni Červar za VL: Imali smo oružje za pobijediti Dansku i uzeti zlato, sada ću vam reći kako

- Iznenadio me mali Josip Šimić. To je igrač budućnosti. Igra odlično obranu ali i napad. Bilo bi sjajno kada bi ga Zagreb doveo u svoje redove, da se razvija u Ligi prvaka. Sada igra u Potsdamu, posljednjeplasiranom klubu njemačke lige. To je igrač koji je mlad i na kojem treba graditi budućnost hrvatske reprezentacije - rekao nam je Lino Červar.