SUKOB NAVIJAČA

Derbi Tel-Aviva otkazan zbog divljačkih sukoba navijača: Ozlijeđeno 12 osoba

UEFA Europa League - PAOK v Maccabi Tel Aviv
MURAD SEZER/REUTERS
VL
Autor
Igor Mlinarić/Hina
20.10.2025.
u 09:17

Ovo je dodatni uteg za Maccabi, čijim navijačima je zabranjeno da prisustvuju utakmici Europske lige u gostima kod Aston Ville 6. studenoga

Gradski derbi u Tel Avivu između nogometaša Hapoela i Maccabija otkazan je u nedjelju zbog nereda u kojima su ozlijeđeni civili i policajci. 

Izraelska policija je objavila da je u izgredima ozlijeđeno 12 civila i troje policajaca. Također, devet osoba je uhićeno zbog bacanja dimnih bombi i drugih pirotehničkih sredstava.  

"Neredi, ozlijeđeni policajci, oštećeni objekti...to nije nogometna utakmica, već kršenje reda i ozbiljno nasilje", priopćila je policija.    

Ovo je dodatni uteg za Maccabi, čijim navijačima je zabranjeno da prisustvuju utakmici Europske lige u gostima kod Aston Ville 6. studenoga.

Nakon sedam kola izraelskog nogometnog prvenstva prvo mjesto drži Hapoel Beer Sheva s 18 bodova. Slijede dva kluba iz Tel Aviva, Maccabi ima 14, a Hapoel 13 bodova, ali s utakmicom manje. 

Ključne riječi
sukob navijača Hapoel Tel Aviv Maccabi Tel Aviv

