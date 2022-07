Dario Šarić napušta Sunse: 'To je pitanje za vodstvo kluba'

Svakim danom, a posebice nakon operacije meniskusa desnog koljena prije dva mjeseca, hrvatski košarkaš Sunsa radi korak prema svom povratku na NBA parkete. Ipak, upitno je hoće li kad se vrati i dalje biti član momčadi iz Phoenixa.

Ozljeda ligamenata koljena koju je pretrpio u prvoj utakmici finala NBA lige između Phoenix Sunsa i Milwaukee Bucksa prije više od jedne godine i dalje je razlog zbog kojeg Dario Šarić ne igra košarku

- Otkako je završila sezona radim s trenerima, pripremam se za sljedeću. Pokušavam se vratiti u igračku formu nakon što sam propustio prošlu sezonu zbog ozljede. Posljednjih dana igram protiv trenera s više kontakta, pokušavam se pripremiti - rekao je Šarić.

Foto: Nathan Denette THE CANADIAN PRESS 2017-04-02 Philadelphia 76ers forward Dario Saric (9) drives past Toronto Raptors guard Norman Powell (24) and Raptors forward Patrick Patterson (54) during second half NBA basketball action in Toronto on Sunday, April 2, 2017. THE CANADIAN PRESS/Nathan Denette Nathan Denette Photo: Press Association/PIXSELL

U svojoj posljednjoj sezoni za Sunse, Šarić je bilježio prosjeke od 8.7 poena i 3.8 skokova za 17 minuta na parketu. Upitno je i dalje hoće li ostati među Sunsima i, bude li tako, koja će biti njegova uloga u momčadi. Spominje se odlazak DeAndrea Aytona, ali i dolazak Kevina Duranta.

Dio paketa u kojem bi jedan od najboljih igrača lige stigao u Sunse, mogao bi baš biti i Šarić. Također, mogao bi biti i startni centar Sunsa, navode neki američki izvori.

- To su pitanja za vodstvo kluba, ja se pokušavam usredotočiti na sebe. To je jedini način za korak naprijed. Ostale stvari ne mogu kontrolirati, nije do mene. Teško mi je to sve komentirati i dati vam neki dobar odgovor - dodao je.