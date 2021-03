Darija Jurak drugi put osvojila Dubai i izjednačila najbolji plasman

Uvjerljivom pobjedom u finalu - suparnicama su prepustile samo tri gema - naša Darija Jurak i Čileanka Alexa Guarachi osvojile su WTA 1000 turnir u Dubaiju u konkurenciji parova.

Pokazalo se da su Hrvatica i Čileanka na putu osvajanja trofeja najveći posao obavile u četvrtfinalu kada su izbacile treće nositeljice Melichar i Schuur, a tada su izgubile i jedini set.

U finalu su za samo 50-ak minuta sa 6:0, 6:3 nadjačale kinesku kombinaciju Y. Xu i Zh. Yang i tako osigurale razdiobu nagrade od 67.000 USD.

A osvojile su i po 900 bodova koji će im na novoj WTA listi donijeti veliki napredak: Jurak (36) doći će na 27. mjesto (+13) i tako izjednačiti svoj najbolji plasman, dok će Guarachi (30) za deset mjesta popraviti svoj renking karijere i stići na 14. mjesto.

Kao kombinacija su u utrci za ovogodišnji Masters parova već na sedmom mjestu.

To je napredak od čak 105 pozicija jer je Dariji i Alexi ovo bio tek drugi zajednički turnir. Zagrepčanki je to sedmi naslov u karijeri, a Čileanki treći. Zanimljivo je da je Jurak jednom već osvojila Dubai, bilo je to 2016. (s Tajvankom Chuang), ali turnir je tad imao nižu kategoriju.