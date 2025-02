Danski čarobnjak oborio je Balićev rekord. Postigao je nezamislivo

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu nakon što je u finalu u Oslu pred 15.000 gledatelja izgubila od Danske sa 26-32 (12-16). Izranjavana i umorna Hrvatska nažalost, nije uspjela zaustaviti moćni danski stroj. Usprkos silnom zalaganju i trudu, hrvatski rukometaši nisu uspjeli prekinuti pobjednički danski niz koji traje od 2019. godine i proteže se na četiri uzastopna SP-a.

Prva je to medalja hrvatskih rukometaša na svjetskim prvenstvima nakon bronce osvojene 2013. u Španjolskoj, te ukupno šesta, pri čemu čak četvrto srebro. Drugi smo bili još u tri navrata (1995, 2005, 2009), a najveći uspjeh hrvatski rukometaši su ostvarili 2003. u Portugalu osvojivši zlato. S druge strane Danci su postali prva reprezentacija u povijesti koja je spojila četiri svjetska naslova.

Najbolji među njima i najbolji igrač čitavog turnira je Mathias Gidsel. Veliki turnir je završio kao najbolji strijelac s 74 postignutih golova. Čak je 73 zabio iz igre. Time je oborio rekord Južnokorejskog igrača Kyung-shin Yoona koji je na Svjetskom prvenstvu prije točno 30 godina zabio čak 70 golova iz igre.

Također, titula najboljeg igrača stavlja ga u All Star momčad turnira. Time je postao prvi u povijesti koji je na čak sedam uzastopnih turnira odabran u All Star ekipu. Taj je rekord do sada držao Ivano Balić koji je između Europskog prvenstva 2004. i Europskog prvenstva 2008. godine šest puta bio MVP ili član idealne postave. MVP je bio na pet turnira - EP 2004., OI 2004., SP 2005., EP 2006., SP 2007. Gidselu je ovo četvrta MVP turnira. Dvije je osvojio na OI te dvije na svjetskim prvenstvima.