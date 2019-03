Danas se izruguju Luki Modriću, a zaboravili na jednu važnu stvar...

Barcelona je u srijedu na Santiago Bernabeuu pobijedila Real s 3:0 i plasirala se u finale Kupa kralja. Lionel Messi ovaj se put nije upisao u strijelce, ali je ponovno Realovoj obrani zadavao mnogo glavobolje.

Igrači domaće momčadi tražili su način kako zaustaviti argentinsku zvijezdu, a fotografija na kojoj Luka Modrić za dres vuče Messija postala je hit na društvenim mrežama... Dio fanova na internetu čak se i izrugivao s hrvatskim kapetanom.

"Kako da kažem djeci da je ovaj tip proglašen najboljim igračem svijeta, a Messi je završio na petom mjestu", jedan je od komentara.

No, navijači su zaboravili na jedan detalj. Naime, popularni sportski portal Bleacher Report podsjetio je na fotografiju iz 2013. godine na kojoj je obrnuta situacija - Lionel Messi očajnički pokušava zaustaviti Modrića i vuče ga za dres.

Messi and Modric, six years later



(via @brfootball) pic.twitter.com/swwPFaGAvu