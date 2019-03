Poznati hrvatski trener rekao veliku istinu o Real Madridu!

Madridski Real odavno nema Cristiana Ronalda u momčadi, nema ni Zinedinea Zidanea na klupi, ni mirnoću i samopouzdanje. Zapravo, nema puno toga. Od gubitka CR7 i Zizoua izgleda da se još nije oporavio. No, nisu njih dvojica jedini koji su momčad držali na okupu.

U posljednje vrijeme realovci si tepaju da su dobri jer još imaju najboljeg nogometaša svijeta Luku Modrića. No, bilo kako bilo, s njim ili bez njega, igra im odavno nije na razini momčadi koja je u posljednjih pet godina četiri puta osvojila Ligu prvaka.

Nema dobrog trenera

Možda je polufinalna utakmica Kraljeva kupa, u kojoj je Barcelona pobijedila Real s 3:0 pravo ogledalo stvari koje se događaju unutar zidina Santiago Bernabeua.

Igrači su bili nervozni, trener Santiago Solari nije mogao ništa i na kraju su svi pognutih glava gledali Barcelonu kako šesti put zaredom ulazi u finale Kraljeva kupa.

Bila je to utakmica koju su pratili svi, a jedan od najvećih nogometnih stručnjaka, bivši hrvatski nogometaš i trener Sergije Krešić (72) zatekao se u Londonu gdje je pratio audioprijenos.

Krešić je dugi niz svojih trenerskih godina proveo u Španjolskoj i tako i danas prati igre velikana poput Reala, a posebice kada u momčadima tog kalibra igraju hrvatski igrači.

No, slabosti u njegovoj igri nije detektirao sada, u toj utakmici s Barcelonom, nego već odavno.

– Real zna samo za prva mjesta i ništa drugo. Prošle godine je, po procjenama nekih stručnjaka, osvojio Ligu prvaka lošom igrom i to je tada prošlo, no otkako je otišao Zidane i neki igrači, loše mu je krenulo. Nije bilo dobrog trenera, mijenjali su se, s ovim sada se ne zna što će biti. Momčad u kojoj igrači vode igru ne može puno postići. Nisu u stanju izboriti veliku pobjedu – kaže Krešić i nastavlja:

– Bili su dobri prvo poluvrijeme, ali to nije dovoljno. Real nema velike šanse da ove sezone išta osvoji. Ni Ligu prvaka ni prvenstvo, a iz Kraljeva kupa već je ispao.

Ipak, hrvatski je stručnjak pohvalio jednog igrača.

– Jedini je na razini Luka Modrić koji igra u velikom stilu. No, ne može on sve sam. Došlo im je dosta i novih, mladih igrača, ali oni ne mogu ispuniti sve zahtjeve.

A zahtjeva je sve više jer se nogomet modernizirao.

– Nekada je u nogometu bilo dosta da imate talent i dobre igrače. Sve momčadi danas igraju strpljivo, teže prodorima, čvrste su u obrani, no ni to više nije dovoljno. Treba im organizirana igra. Kada je za Real igrao Ronaldo, na sebe je vukao suparničke igrače, poistovjećivalo ga se s Realom. No, Real već posljednjih desetak godina ne igra dobro i pada u kvaliteti. Osvajao je Ligu prvaka i španjolska natjecanja, ali ne može ga se više usporediti s Barcelonom, ne daje određenu igru – zaključio je.

Vinícius je bio dobar

A da su Madriđani bili neodređeni vidjelo se na stadionu. Iako su dobro neutralizirali gostujuću momčad i gotovo svemogućeg Lionela Messija, nisu bili konkretni.

Uz manje posjedovanje lopte (48-52 posto), uputili su ukupno 14 šuteva, od toga četiri u okvir gola, a Barcelona je uputila četiri udarca, no samo dva u okvir gola. I oba su ušla u mrežu i, uz još jedan autogol, skupo koštala vratara Keylora Navasa i društvo jer sada finale Kraljeva kupa mogu zaboraviti.

No, kako je gospodin Krešić izdvojio Modrića, svi ostali složit će se da posebno treba spomenuti i mladog Brazilca Viníciusa Júniora. On je u El Clasicu bio motor bijelih. Šest je puta tukao na vrata Marc-Andréa ter Stegena, više puta od svih igrača Barcelone zajedno, a oni su u četiri napada postigli tri pogotka.

Talent, znači, nije problem u cijeloj zavrzlami oko Reala, nije ni statistika jer Madriđani su očito bili efikasniji, ali ne i konkretniji.

Hoće li u subotu (2. ožujka, 20.45 sati) kada je na rasporedu novi El Clasico ponovno drhtati pred Barcelonom, traumatizirani zbog ispadanja iz kupa, vidjet ćemo.

Imaju dobre igrače, kapacitet, povijest, imena, motiv..., imaju sve, no ipak su negdje zapeli...

>> Pogledajte karijeru Luke Modrića