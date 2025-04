Danas je prvi 'Dan D' hrvatskog nogometa! Evo gdje možete gledati veliki derbi s Maksimira

Iza nas je ludi tjedan u HNL-u, gotovo nevjerojatno zvuči činjenica da su četiri vodeće momčadi upisale poraze, kod kuće su izgubili Rijeka, Hajduk i Slaven Belupo, u Velikoj Gorici pao je Dinamo. Tako su vodeći klubovi ostali na istim bodovnim razmacima, sasvim neočekivano. Nakon što je Dinamo izgubio od Gorice, očekivalo se da će Rijeka i Hajduk na svojim stadionima slaviti i pobjeći plavima na gotovo nedostižnih sedam bodova prednosti, no onda su se Osijek u Rijeci i Istra u Splitu pobrinuli da je i dalje sve potpuno otvoreno. Liga, ta borba za naslov prvaka, izuzetno je zanimljiva i mogla bi takva biti do kraja te ćemo tek vidjeti hoće li se netko od vodećeg trojca odlijepiti i napraviti ključne korake prema naslovu prvaka.

Da se ne zavaravamo, istina je da je napeto, neizvjesno i zanimljivo, no kvaliteta lige znatno je pala i slavit će onaj tko bude manje loš. Istina, podignuli su se Slaven Belupo, Istra i Varaždin, igraju i dobar nogomet, no i s tim dobrim partijama i dobrim rezultatima poprilično su daleko od vodećeg trojca. Da je u Rijeci, Hajduku i Dinamu malo više kvalitete, njihova bi prednost na ljestvici bila znano veća. No ta vodeća tri kluba spustila su se pokoju stepenicu niže u kvaliteti i zato imamo ovako neizvjesnu završnicu. Još je pet kola do kraja ovog prvenstva, vjerojatno nekakav veliki rasplet nećemo dobiti već danas kad se igraju dvije izuzetno važne utakmice u toj borbi za naslov, ali nakon ovog i kola koje se igra za tjedan dana, mogli bismo dobiti nekakve odgovore.

Bit će izuzetno zanimljivo danas u 16 sati na Opus Areni, na koju dolazi Hajduk (HTV2, MAXSport 1). Splićani stižu nakon neugodnog poraza od Istre, poraza koji bi ih manje bolio da ih Istra uz ta oduzeta tri boda nije onako uvjerljivo nadigrala. Osim tog poraza na Poljudu, Hajduk je prije toga i dvaput remizirao, prvo kod kuće s Lokomotivom, a onda i u Varaždinu. Treneru Gattusu sigurno nije lako nakon tih posrtaja, kad se od njega očekuje naslov prvaka s obzirom na brojne krive korake konkurencije. No Hajduk nema igru, dovoljno o tome govori podatak da je postigao samo jedan pogodak iz igre u zadnjih šest utakmica, uspjelo je to Trajkovskom protiv Lokomotive, i to u 98. minuti za 1:1. Na ruku Splićanima sigurno ne ide ni činjenica da se ovog proljeća užasni Osijek konačno probudio i pobjedom u Rijeci prekinuo taj negativni niz pa sad s više vjere ulazi u ovaj susret s Hajdukom.

Nakon njih, u 18.45 na maksimirski travnjak istrčat će Dinamo i Rijeka (MAXSport 1). Trećeplasirani plavi dočekuju vodeću Rijeku, koja ima četiri boda više i bolja je u međusobnim susretima. Obje su momčadi “ranjene” u tom prošlom kolu, a sad u međusobnom srazu mogu napraviti nešto veliko, Rijeka još pobjeći, a Dinamo se približiti na samo bod minusa, no moguće je da i nakon ovog kola imamo situaciju “ista meta – isto odstojanje”. Rijeka u Zagreb dolazi s dva uzastopna poraza, poražena je i nadigrana u Puli od Istre, a onda je na Rujevici upisala taj spomenuti poraz od Osječana.

– U svim dosadašnjim utakmicama ove sezone bili smo bolji od Dinama, zašto to ne bismo bili i sada? – ustvrdili su iz redova Rijeke. I doista imaju pravo na optimizam s obzirom na te činjenice, iako ih mora zabrinuti realizacija, naime, u posljednjih pet utakmica postigli su tri pogotka.

Dinamo je silno razočarao svoje navijače. Ako Istra u posljednje vrijeme igra odličan nogomet, manje je čudo što je slavila nad Hajdukom ili što je Osijek, koji ima kvalitetne igrače, slavio na Rujevici nego što je Gorica slavila nad Dinamom, gdje se očekivala sigurna pobjeda plavih. No ta je utakmica ogledalo ove sezone maksimirske momčadi, koja igra toplo-hladno. Pa je nakon dvije dobre utakmice s Osijekom i Šibenikom odigrala očajno protiv momčadi koja se bori za ostanak u ligi.

Zaslužili su plavi zvižduke koje su dobili, kao što ih je dobio i Hajduk na svom stadionu, no već u ovom kolu sve tri vodeće momčadi imaju veliku priliku za popravak. Ako nam ovo kolo ne da nekakav smjer u kojem će krenuti rasplet, onda bismo za tjedan dana mogli znati više jer slijedi novi derbi. Hajduk dočekuje Dinamo, a poslije je i domaćin Rijeci, tako da su tu Splićani u određenoj prednosti, iako je vidljivo da je huk Poljuda i njima veliki pritisak. Preživi li Dinamo ova dva uzastopna derbija na željeni način, bit će u jako dobroj situaciji jer tri posljednje utakmice igra u Maksimiru (Slaven Belupo, Lokomotiva i Varaždin). No to je budućnost, a danas je prvi dan D u borbi za naslov prvaka, prva velika nedjelja u borbi za prvaka HNL-a. Nadajmo se da će biti uzbudljivo i zanimljivo kako je bilo i dosad, bez obzira na spomenuti pad kvalitete.