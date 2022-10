Danas igra protiv Dinama, a traže ga najveći klubovi svijeta: Salzburg ga uskoro prodaje

Uz glavne napadačke strijele kao što su Noah Okafor i Benjamin Šeško, Dinamu će danas u dresu Salzburga prijetiti i hrvatski A i U-21 reprezentativac, veznjak Luka Sučić koji je tek nedavno navršio 20 godina.

Nama je najpoznatiji iz nastupa za hrvatske vrste, u kojima je, pogotovo u U-21 reprezentaciji kod Igora Bišćana, pokazao da je riječ o jednom od igrača koji će naslijediti čuveni vezni red 'Modrić-Brozović-Kovačić' kad senatori reprezentacije više ne budu mogli zaigrati. I u kratkim nastupima je u A reprezentaciji pokazao da se već sad na njega ozbiljno može računati.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL 29.03.2022., Varazdin- Kvalifikacijska utakmica za Europsko Prvenstvo U21 2023., Hrvatska - Finska. Photo: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

No, oni koji prate Salzburg i austrijsku ligu još su i više očarani onime što Sučić pruža. Vjerojatno će vam dovoljno reći podatak da je Sučić sada procijenjen na Transfermarktu na 20 milijuna eura, a na istu je toliku cifru bio procijenjen Erling Braut Haaland kada je bio član Salzburga i 'trpao' hat-trickove u Ligi prvaka.

S tom vrijednosti Luka se nalazi na osmom mjestu u svijetu među veznim igračima do 20 godina, više od njega vrijede samo velike mlade zvijezde poput Pedrija, Edouarda Camavinge i Judea Bellinghama. Za njega su već službene ponude slali donedavni osvajač Lige prvaka Liverpool te najbogatiji klub svijeta Newcastle, no interes su pokazali i velikani poput Milana, Juventusa, Borussije Dortmund i Arsenala.

U nedavnom razgovoru za Germanijak, skaut Red Bull Salzburga, Srećko Kurbaša rekao je da je Sučić "vjerojatno idući koji će napraviti transfer iz kluba", a budući da je Salzburg klub koji kupuje i prodaje jako brzo (i efikasno), Sučić bi jako brzo mogao dobiti svoju priliku u nekoj jačoj sredini.

Foto: EXPA/ Stefan Adelsberger 15.07.2022, Zell am Ziller, AUT, OeFB Uniqa Cup, SV Fügen vs FC Red Bull Salzburg, 1. Runde, im Bild v.l. Luka Sucic (FC Red Bull Salzburg), Nicolas Seiwald (FC Red Bull Salzburg) // during the 1st round in the Uniqa ÖFB Cup between SV Fuegen and FC Red Bull Salzburg in Zell am Ziller, Austria on 2022/07/15. EXPA Pictures © 2022, PhotoCredit: EXPA/ Stefan Adelsberger Photo: EXPA/ Stefan Adelsberger/EXPA

U skautskom izvještaju hrvatskog skauta Tonija Bilandžića izvučene su pomalo nevjerojatne statističke činjenice vezane za Luku Sučića. Kada ga se usporedi sa svim U-21 veznjacima iz najboljih pet europskih liga, Sučić je među samom kremom u golovima, očekivanim golovima, asistencijama, dodavanjima u protivnički kazneni prostor, progresivnim dodavanjima, i udarcima.

Treba biti objektivan pa napomenuti da je u odnosu na vršnjake među slabijima u točnosti dodavanja, ali to nužno ne mora značiti loše. Kad uzmemo u obzir da su mu brojke u završnici (posebice dodavanja u kazneni prostor i progresivna dodavanja) na zavidnoj visini, shvatimo da je riječ o igraču koji ne igra alibi igru, pa njegova manja točnost dodavanja ne mora štetiti momčadi ako je završni proizvod te aktivne napadačke igre prisutan.

Foto: Total Fotball Analysis

A u Salzburgu je sa Sučićem taj završni proizvod uvijek prisutan. Protekle je sezone sudjelovao u 11 pogodaka u austrijskoj Bundesligi (8 golova + 3 dodavanja), a zapravo je posjedom lopte u nekoj fazi napada za pogodak sudjelovao u čak 41 od 58 Salzburgovih pogodaka.

Također, treba istaknuti i poantu Bilandžićevog skauting izvještaja u kojem stoji da Sučić bez lopte odlično zna tajming za svoje kretnje te da jako dobro pozicionira svoje tijelo u određenim situacijama, kako bi sebi dao prednost, imao bolji pregled terena ili suigračima dao određeni znak. Njegova igra bez lopte je, iznimno inteligenta za jednog igrača koji nema toliko iskustva u seniorskom nogometu.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL 23.09.2022., Pula - Kvalifikacijska utakmica za Europsko prvenstvo 2023., Hrvatska U21 - Danska U21. Luka Sucic, Victor Kristiansen Photo: Srecko Niketic/PIXSELL

Sučić je i jako polivalentan igrač, iako je prva percepcija da je praktički desetka i ofenzivni vezni. Sučić nekada zna izaći naprijed u presingu (kao i Luka Modrić u 4-4-2 sistemu presinga), a zna odigrati i takozvanu dublju obranu ako je to potrebno. Istina, napadačke kvalitete mu jesu bolje, ali Luka je box-to-box koji zna odraditi i zadaće u obrani, posebice što se pozicioniranja tiče.

Njegova kreativnost s loptom pri napadanju protivnika je, prvenstveno što se tiče dodavanja, iznimna, ali valja istaknuti i neke stvari u igri na kojima treba poraditi, a to su, prema skautskom izvještaju, završnica (prečesto su mu udarci blokirani) te itenzitet u duelu tijekom faze obrane. No, na tim stvarima se kao 20-godišnjak još bez problema stigne poraditi.

Kad se donese zaključak Sučićeve trenutne kvalitete i igre, nije ni čudo da je jedan od deset najraženijih mladih veznjaka na tržištu, a hrvatskoj reprezentaciji će sigurno dobro doći, prvenstveno za budućnost, jer neće biti lako nadomjestiti ovaj genijalni hrvatski vezni red.