Damir Skomina: Nije bio penal za Hajduk niti se VAR trebao uključiti. Zvao sam nekoliko bivših kolega

Sudački ekspert Damir Skomina u emisiji Tportal sudačka analiza Max Sport televizije prokomentirao je suđenje u 28. kolu. Najviše je pozornosti izazvao susret u Koprivnici u kojem je Hajduk slavio s 1:0 iz jedanaesterca. Golu je prethodilo igranje rukom Nestorovskog.

- Zvao sam par bivših kolega koji su sudili gro toga. Po njima to nije VAR intervencija, da je sudac sudio na terenu onda ostaje. Jer nije crno bijela situacija. Da bi se VAR uključio, što god je sudac dosudio, na tome bi trebalo ostati. To je generalni sud, bez VAR intervencije. Suci imaju jasne preporuke od komisije, baš me zanima što će komisija u ponedjeljak reći. Oni su ti koji daju naputke i od njih dobivamo dekret kako oni to vide. Po onome što smo pričali, ne bi trebala biti VAR intervencija niti penal. Suce vodi komisija i daje im jasne naputke, oni moraju to slijediti.

Je li Rakitić u 79. minuti igrao rukom, domaćini su tražili jedanaesterac?

- Nema govora. Rakitić je prvo odigrao nogom i onda ga je pogodila u ruku, koja da je i otvorenija, ne bih rekao da je kazneni. Jer se prvo odbila od noge, od njegova tijela, tako da nema govora o kaznenom udarcu.

Slaven je tražio jedanaesterac nakon duela Lepinjice i Pukštasa u 89.

- Dojma sam da tu dolazi do kontakta na nogu. Da je Pukštas taj koji pravi kontakt na plavom igraču. Direktan udarac, ali van, nema govora o kaznenom udarcu. Običan je prekršaj, nije za karton.

A Hajduk je tražio najstrožu kaznu nakon što je Kalik gurnuo loptu kroz noge Lučiću u sudačkoj nadoknadi.

- Kalik je odlučio pasti čim je osjetio ruke. Mora biti jasno potezanje, tu je tek ruka na tijelu Kalika koji padne. On je taj koji ide prema tlu i nema govora o kaznenom udarcu.

Istra je u 9. minuti tražila jedanaesterac protiv Dinama.

- Vidimo da je igrač Dinama Pierre-Gabriel igrao na loptu, ona je promijenila smjer. On je stao na tlo, nije srušio igrača Istre. Čak i da je, prije je odigrao na loptu i nema govora o kaznenom udarcu - rekao je Skomina.