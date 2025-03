Đalović uoči Slavena: 'Ovo je derbi utakmica. Svi znamo koliko su dobri i opasni'

Rijeka je u 26. kolu upisala veliku pobjedu u Jadranskom derbiju te porazila Hajduk rezultatom 3-0. U nedjelju ih čeka ogled sa Slaven Belupom pod vodstvom Marija Kovačevića. Momčad iz Koprivnice se pokazala ozbiljnim protivnikom čak i za najjače ekipe Hrvatske nogometne lige te je u borbi za četvrto mjesto s Varaždinom. Rijeka ih je ove sezone svladala jednom (u prosincu), dok su u listopadu igrali bez golova. Utakmicu su najavili trener Radomir Đalović i nogometaš Duje Čop.

"Imali smo dva tjedna bez službene utakmice, izostalo je dosta igrača koji su bili s reprezentacijom što nam je napravilo male probleme budući da nismo mogli trenirati svi zajedno. S druge strane značajna je stvar što imamo toliko reprezentativaca. U ovom tjednu ćemo imati tri utakmice. Svaka iduća utakmica nam je najbitnija, pa nam je tako Slaven Belupo najbitnija utakmica. Momčad je to koja ima dobre pojedince i izvrsnog trenera. Pokazali su veliku kvalitetu, ali mi ćemo ići dati sve od sebe kako bismo zadržali prvo mjesto. To znači da u ovoj i u svakoj idućoj utakmici moramo ići na pobjedu pa ćemo vidjeti gdje će nas to dovesti", rekao je trener Rijeke pa nahvalio suparnika.

"Čeka nas derbi utakmica protiv momčadi koja igra odličan nogomet, koja se nadigrava. Imaju iskusne igrače poput Nestorovskog, Grgića ili Božića, mlade poput Jagušića. Brza su momčad, opasna u tranziciji, svi znamo da su dobri, ali bitno je kakvi ćemo mi biti, da se nametnemo od prve sekunde, da igramo svoju igru. Vidjeli smo i da će biti kiša, ali moramo biti spremni na sve, prvi smo na tablici i tu želimo ostati", rekao je Đalović pa poslao poruku navijačima: "Sigurno da je bilo lakše raditi nakon što smo zadnju utakmicu tako dobro odigrali. Igrači su dobro raspoloženi. Ostalo je još puno do kraja, puno je bodova, a mi moramo nastaviti u istom ritmu. Navijači su i do sada pokazali da su uz nas. Siguran sam da će ih biti puno i u Koprivnici i u srijedu protiv Istre 1961 u polufinalu Kupa. Sada je pravi trenutak. Bili su uz nas nakon poraza od Olimpije pa su bili ovdje protiv Dinama. Pred nama su odlučujuće utakmice i vjerujem da će ih iz utakmice u utakmicu biti sve više."

Nekoliko je riječi podijelio Duje Čop, najnovija zvijezda momčadi. "Uz sav respekt koji imamo prema Slaven Belupu, njihovim igračima, treneru i kvaliteti igre koju su pokazali ove sezone, nama je cilj i nakon ove utakmice ostati na prvom mjestu. Individualne stvari ipak ostavljam po strani, najvažniji je učinak momčadi. Za trenera Kovačevića puni smo riječi hvale, drago nam je vidjeti ga na nogometnim terenima, ali tkogod bio s druge strane i koliko god bio kvalitetan mi moramo dati sve od sebe i ići na pobjedu", rekao je nogometaš Rijeke.