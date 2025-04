Đalović: Izvukli smo izuzetno težak tjedan, a sada moramo još jače raditi jer nas čeka naporan završetak

Nogometaši Rijeke ostvarili su minimalnu pobjedu (1:0) u Kranjčevićevoj ulici protiv Lokomotive i upisali vrijedne bodove koji su silno razveselili Radomira Đalovića.

– Prije svega čestitke mojim igračima koji su jedan izuzetno težak tjedan maksimalno izvukli. Hvala navijačima što su došli u ovolikom broju, bodrili nas kad je bilo teško… Mislim da smo odigrali odličnu utakmicu, ozbiljnu, taktički sjajnu, a igrali smo protiv ozbiljne momčadi kojoj čestitam na prikazanoj igri. Lokomotivi ako dozvoliš malo prostora oni će te kazniti, ali uspjeli smo ih limitirati i imali preko Fruka izuzetnu situaciju u prvom poluvremenu. U nastavku smo držali kontrolu igre i dočekali pobjedonosni pogodak. Nije lako pobijediti u Kranjčevićevoj, ali naša je pobjeda zaslužena, rekao je Đalović.

Značajan impuls pobjedi Rijeke dali su igrači s klupe koji su donijeli potrebnu stabilnost.

– Pohvalio bih sve igrače, one koji su igrali od početka, one koji su ušli s klupe, ali i one koji nisu igrali jer su bodrili suigrače, radovali se svakom dobrom potezu, pogotku… U ovakvoj situaciji, s teškim rasporedom i puno utakmica, svaki igrač nam je bitan, moraju dobro trenirati i biti spremni. Svi zajedno moramo nastaviti još jače raditi jer nas čekaju izuzetno teške utakmice do kraja sezone.

Bijeli sada imaju tjedan dana za pripremu utakmice protiv Varaždina koji iduće nedjelje (16 sati) gostuje u Rijeci.

– Odmorit ćemo dobro, momci su to zaslužili, a onda se pripremiti za utakmicu protiv Varaždina koji je jedna od najstabilnijih momčadi u našoj ligi. Primaju malo golova, imaju ozbiljnog trenera… Čeka nas teška utakmica u kojoj moramo biti pametni, strpljivi i uz punu Rujevicu napraviti sve da ostvarimo pobjedu, zaključio je Đalović.