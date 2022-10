Dalić: Uvjeren sam da Modriću SP nije zadnje natjecanje

Zadnjih nekoliko sezona igra najbolji nogomet karijere, nadam se da će to potrajati jer ima fizičke predispozicije, motivaciju, trening, ozbiljnost. Nogometaši igraju duže nego što su igrali prije, započeo je za RTL Direkt izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić.

Nakon što je Fifa izdala dokumentarac "Kapetani" i rekao kako je 'svjestan da je kraj njegove karijere sve bliže te da će SP u Kataru vjerojatno će biti njegovo zadnje natjecanje za Hrvatsku", u javnosti je došlo do mnogo pitanja.

No, valja spomenuti da se taj serijal snimao krajem prošle godine, a od tada su se dogodile mnoge stvari kako s Lukom, tako i s hrvatskom reprezentacijom koja je izborila Final four Lige nacija.

Njegov je odlazak u reprezentativnu mirovinu komentirao izbornik nacionalne selekcije.

- Uvjeren sam da će on još uvijek igrati za hrvatsku reprezentaciju i da mu to neće biti zadnje natjecanje. Luka igra vrhunski nogomet i po meni on to može nastaviti iduće dvije, tri godine - zaključio je Dalić za RTL Direkt.

Modrić je za Hrvatsku debitirao 2006. godine u susretu protiv Lionela Messija, a Hrvatsku je s kapetanskom trakom na ruci predvodio do srebra na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018.