Nije mu ni problem biti treći, jer na svijetu je bio drugi

Danijel Subašić upravo slavi 38. rođendan. Danas treći vratar splitskog Hajduka, čovjek koji nas je na Svjetskom prvenstvu u Rusiji svojim obrana vodio do najvećeg uspjeha u povijesti, uskoro će se osvrnuti na svoju karijeru i moći zadovoljno kimnuti glavom.

Svoje je postigao. Kao mladi vratar iz Zadra, u kojem je i počeo karijeru, još 2008. godine otišao je put Hajduka, s vremenom postao reprezentativac i nakon tri i pol sezone potpisao za jedan od najvećih klubova svijeta, francuski Monaco.

I dok je u klubu bio standardan, priliku u reprezentaciji čekao je strpljivo. Je li prvi izbor Nike Kovača na Svjetskom prvenstvu u Brazilu trebao biti Subašić ili prekaljeni Stipe Pletikosa, tema je o kojoj i danas možemo raspravljati. U svakom slučaju, znamo kako je završilo, Hrvatska je ispala u grupnoj fazi.

A popularni Suba među vratnicama završio dvije godine kasnije, na Euru 2016. Reprezentacija je tada, pod Antom Čačićem, dogurala do osmine finala i doživjela minimalan poraz protiv Portugalaca, koji su na kraju otišli do kraja i uzeli naslov.

Ostao je gorak okus nakon ispadanja, znali su da mogu više. To su i pokazali. Ponovno su se našli bili u krizi, no onda je stigao Zlatko Dalić i Subašića, Modrića i ekipu odveo do finala u Rusiji.

Možda je Subašić bio i ključan akter Vatrenih u eliminacijskoj fazi turnira. U svakoj smo utakmici nakon skupine, naime, odlazili u produžetke, a jedanaesterce pucali protiv Rusije i Danske.

Istaknuo se rođeni Zadranin, branio u ključnim trenucima, hladne glave ostao je i u polufinalu protiv Engleza. Na kraju, srebro zlatnog sjaja i kruna karijere, srebro veće i od naslova prvaka Francuske kojeg je osvojio 2017. ispred dominantnog PSG-a.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 11.07.2018., stadion Luznjiki, Moskva, Rusija - Svjetsko nogometno prvenstvo 2018., polufinale, Hrvatska - Engleska. Danijel Subasic, Zlatko Dalic."nPhoto: Igor Kralj/PIXSELL

Monaco napušta u ljeto 2020. i u smiraju karijere odlučio je pomoći Hajduku kako god može i zna. Doveden u simboličnoj ulozi, kao motivator, pokazatelj kako je kombinacija kvalitete i emocija recept za uspjeh.

Treći je golman Hajduka, drugi dok nema ozlijeđenog kapetana Lovre Kalinića, jer brani mladi Karlo Sentić, ali to mu nije nikakav problem. Pa ipak, na svijetu je bio – drugi.

