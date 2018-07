Dalić radi jednu izmjenu u sastavu: Ovo je 11 s kojim napadamo Francuze

Sutra je finale SP-a, igrači znaju što je to. Jedna stvar me veseli što će naši igrači reći ako nisu spremni. Znaju koliki je ulog, ali ako neće moći dati sve od sebe, oni će to nama na sastanku reći - rekao je danas na presici izbornik Hrvatske Zlatko Dalić.

Trening u petak propustilo je čak pet igrača - Ivan Perišić, Ivan Strinić, Šime Vrsaljko, Dejan Lovren i Danijel Subašić.

Najozbiljnija je situacija s Perišićem, no on će biti spreman za finale, dok ostala četvorica nisu trenirala iz predostrožnosti.

No, na Francuze Dalić će ipak s jednom promjenom u sastavu u odnosu na utakmicu s Engleskom.

Mijenjat će na lijevoj strani obrane gdje će Ivana Strinića zamijeniti Josip Pivarić.

Ukoliko neće biti nekih većih problema za igrače, na teren bi trebalo istrčati sljedećih 11: Subašić, Vrsaljko, Lovren, Vida, Pivarić, Brozović, Rakitić, Rebić, Modrić, Perišić, Mandžukić.

