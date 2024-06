Dalić: Protiv Portugala smo bili prvaci Europe, sad smo najgori, ali ja sam optimist

ŠPANJOLSKA - ITALIJA 1:0

Španjolska slavila u derbiju skupine! Donedavni protivnici otvorili vrata vatrenima

U četvrtak je odigran derbi s vrha skupine B. Talijani i Španjolci su upisali pobjede u prvome kolu. Španjolska je dominantno došla do pobjede, a to znači da Hrvatska može uz vlastito slavlje doći i do drugoga mjesta u skupini