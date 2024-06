Modrić na Instagramu poslao jasnu poruku hrvatskim navijačima, evo što je napisao

Dan nakon akon još jednog razočaranja na europskom prvenstvu, kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić poslao je poruku navijačima.

Putem svojeg Instagram profila Modrić je objavio sliku sebe u dresu hrvatske reprezentacije s natpisom The Best Things Never Comes Easy! (Najbolje stvari nikad ne dolaze lako) i emotikonom hrvatske zastave. Nadodao je i #IznadSvihHrvatska s emotikonom srca.

Ova poruka stiže nakon kritika reprezentacije, ali osobito reprezentativca Modrića i Marcela Brozovića. Slijedeću utakmicu Hrvatska igra u ponedeljak protiv Italije u Leipzigu u 21 sat.

Objava Luke Modrića: