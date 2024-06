Mateša: Sramotno je ovako kritizirati Dalića i vatrene! Rudić: Dalić je toliko toga napravio...

Publika je godinama nogometaše i trenera Dalića euforično uzdizala u nebesa, a sada ih dio te publike, nezadovoljan rezultatima na Euru, zasipa na društvenim mrežema uvredama čime se još jednom pokazuje kako je kod nas tanka linija između nečijeg veličanja i ponižavanja. Čak ni jedan Modrić nije pošteđen uvreda. A vrhunski sport je samo igra, dobra ili loša, pa tako i nogomet. Pobjede i porazi su sastavni dio sporta i života i ne može se očekivati da nogometaši iz male zemlje kontinuirano nastavljaju uspješan niz jer svakoj karijeri koliko god bila vrhunska jednom dođe kraj. Ili dan kada neki rezultati više nisu blistavi što ne znači da masa one koje je jučer slavila treba danas ponižavati.

Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, krovne nam sportske kuće, Zlatko Mateša, smatra da Modrić, Dalić i društvo ne zaslužuju ovakve vrste kritika. Naprotiv, smatra da bismo baš sad trebali im dati najveću moguću podršku.

- Upravo sada i najviše sada treba podržati izbornika Dalića, kapetana Modrića i sve te dečke. Ako smo znali uživati u njihovim uspjesima onda bismo im i sada trebali biti podrška. Njima nije trebala podrška nakon svjetskih prvenstava u Rusiji i Kataru, treba im sada. To što se u nekim medijima govori je sramotno. To nije pitanje prihvaćanja profesionalne kritike nego pitanje stava - smatra Mateša.

Zaslužuju li Dalić, Modrić, Brozović i Perišić kredit za sve one radosti koje su nam priuštili na prethodnim velikim natjecanjima na kojima su osvoje medalje?

- Lako je biti pametan kada nisi odgovoran. Ja mogu biti strašno kreativan oko poslovne ili uređivačke politike Večernjeg lista no ja nisam odgovoran. A puno je takvih u eteru. Razina stručnog promišljanja situacije je prihvatljiva ali politika linča na temelju dojma o nekom uspjehu ili neuspjehu nije prihvatljiva. Uostalom, ipak se radi o sportu a i loš rezultat je dio sporta.

Ratko Rudić, najtrofejniji vaterpolski trener svih vremena, osvajač četiriju olimpijskih zlata s tri različite reprezentacije (SFRJ, Italija, Hrvatska), također smatra da su kritike prema Daliću pretjerane, odnosno neopravdane.

- Zlatko Dalić je trener koji je napravio velike rezultate i on zaslužuje pažnju. Ove prve dvije utakmice na Euru nimalo ne umanjuju njegove zasluge do sada i on zaslužuje strpljenje javnosti pa tako i one stručne. U sportu je uvijek pravilo da se računi svode na kraju. Za vrijeme natjecanja to nije preporučljivo.

I Rudiću se, po putu, znao dogoditi pokoji nezgodan poraz. Što je on u tim situacijama činio?

- Ja nisam volio o tome govoriti za vrijeme natjecanja jer i kada ide loše još uvijek se ne zna kako će se završiti. Ja sam samo gledao ono što je ispred mene. Neka sve završi pa onda možemo pričati, a eksperti analizirati - zaključio je Rudić.