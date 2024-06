Dalić komentirao kritike pa poručio: 'Kad se osvajaju medalje, onda je moja uloga nikakva...'

Jutra su uvijek, kako kažu, pametnija od večeri. Zlatko Dalić imao je vremena, prespavao je, sleglo mu se zasigurno sve ono što je doživio u srijedu kasno popodne u Hamburgu. Vatreni su odigrali 2:2 s Albanijom, još su "živi", a pobjede li u zadnjem kolu protiv Italije mogli bi čak biti drugi u skupini. Ali, mogli bi i ispasti. Ne dobiju li Talijane, stvari će sasvim sigurno za ovaj Euro biti gotove. Cijela nacija svjesna je situacije, znamo da nam u ponedjeljak od 21 sat u Leipzigu igra samo jedan scenarij. Tako je, doduše, bilo i prije četiri godine na Euru, kada smo na otvaranju izgubili od Engleske pa onda remizirali s Češkom. Tada je treći protivnik bio Škotska, a ona je, budimo realni, kudikamo slabiji protivnik od Italije, aktualnog europskog prvaka.

No, izbornik je javnosti obrazložio svoje dojmove iz kampa vatrenih u Neuruppinu. Danas neće biti ni onog regeneracijskog treninga, vatreni će se zatvoriti u odaje hotela i pomno analizirati sve dosad učinjeno na kontinentalnoj smotri.

Novi igrači donijeli su novu energiju, hoće li zaigrati od prve minute protiv Italije? Pogađaju li vas kritike?

– Moja isprika fotoreporterima prošli put, nisam ništa loše mislio. Dečki, sorry, samo sam htio da bude mirno. Nisam ja ljutit. Igrači? Jesu, donijeli su novu energiju. Potrgali smo se da utakmicu okrenemo, to je činjenica i bili smo puno bolji nego u prvom poluvremenu. Imamo do Italije četiri dana, napravit ćemo analizu. Naučio sam na kritike. Više na njih nego na pohvale, iako je bilo puno više uspjeha u mojih sedam godina. To je realnost, s time sam se spreman nositi i to prihvatiti. Kad gubimo i igramo loše, ja preuzimam odgovornost i kažem "ja sam taj". I sad je tako. Kritike prihvaćam, nosim se s njima koliko god mogu. Isto tako sam svjestan da je moja uloga nikakva kad se osvajaju medalje i da sam tu slučajno. Meni dragi bog daje koliko mogu nositi – rekao je Dalić u uvodu.

Najviše kritika palo je na račun Marcela Brozovića. Kako vidite njegov nastup u dosadašnjem tijeku Eura?

– Marcelo je velikan hrvatskog nogometa, uvijek daje maksimum. Poslije Portugala nismo tako govorili, tad je bio sjajan. Sad je činjenica da ne funkcioniramo kao ekipa, onda ni on nije najbolji. Nikad nismo ovoliko lakih lopti izgubili u veznom redu, pa Broz sve spašava. Nije samo do Broza. Moja je ideja da imamo posjed lopte preko ta tri vezna, da se otvaramo s tri igrača. Brozović je možda u lošijoj formi, ali utakmica protiv Portugala bila je dobra, Španjolska je takva kakva jest. Puno je grešaka ispred njega, ispadne da on nešto ne pokrije. Ne možemo samo o pojedincu. Saudijska liga je takva kakva jest, imao je tamo dobru sezonu, ali to je dokaz da liga nije bez veze. Kante se vratio u francusku reprezentaciju, bio igrač utakmice. To je posljedica nastupa cijele ekipe.

Kako ćete pronaći energiju i prenijeti je igračima na zadnjem kolu protiv Italije?

– Bili smo na rubu ispadanja i u Kataru i na prošlom Euru, bilo je takvih situacija. Nama utakmica s Italijom sve znači, pobjeda nas vodi dalje. Rekao sam igračima da moramo ostati pozitivni, da moramo ostati vjerni onome što radimo i da moramo popraviti pogreške. U Rusiji u grupi nismo primili nijedan gol, u Kataru jedan, a sad već pet. Olako ih primamo, svaki iole opasan napad nam završi u mreži i tu ne funkcioniramo kako treba. Protiv Portugala smo bili dobri, nismo mogli primiti gol protiv njih, odnosno teško, a sad je drukčije.

Hrvatska do sada nije dobila nijedan žuti karton u igri. Je li to problem obrane?

– To je sigurno pokazatelj da nismo dovoljno agresivni i da nismo blizu igrača. Puštamo, daleko smo od njih... Jučer primimo gol nakon centaršuta koji moramo blokirati. Nismo dobri u tom dijelu igre, puno puštamo. Fali agresije i to zasad nismo uspjeli postaviti. Svi golovi koje smo primili bili su olako dani. Zadnji gol protiv Albanije primimo iz polukontre...

Kako komentirate neke izjave koje kazuju da se previše očinski odnosite prema nekim igračima?

– Nisam to čuo, ponašam se isto svih ovih godina, igraju oni koji zaslužuju. Stavljam i gledam sa stožerom, mislim što je najbolje. Neki igrači imaju kredit, ali gledam najbolje za reprezentaciju i sebe. Moja sudbina ovisi o tome što ću raditi. Ako ću gledati očinski prema nekome, onda to neće dobro ispasti. Svi koji su tu, zaslužuju biti tu. Kad smo radili popis, svi ste se s njim složili u 98% slučaja. To se vjerojatno odnosi na starije igrače koji su od Rusije uz mene, dok sam živ, bit ću zahvalan njima, ali će igrati koliko zaslužuju. Ne kažem da uvijek pogodim, ne kažem da sam u pravu, da uvijek sve vidim najbolje, ali to su moje odluke.

Zašto je došlo do manjka agresivnosti u našoj igri?

– Fizički smo spremni. Druga smo najspremnija reprezentacija. Razlog je što nismo blizu igrača. Uvijek kasnimo jedan na jedan i tu se pogubimo. Dokaz je zadnji gol koji smo primili. Protiv Portugala je bilo sjajno i nisam ja njima rekao: "Nemojte sada tako više..."

Pripremali ste dvije zamjene nakon našeg izjednačujućeg pogotka, ali ste ih onda u komunikaciji s Lukom Modrićem povukli. Što se tada dogodilo?

– Htjeli smo s Pjacom dobiti lijevu stranu i dobiti na prodornosti. Kad smo dali drugi gol, promijenili smo ideju. Znali smo da Perišić ne može do kraja utakmice igrati u tom ritmu i to je bio razlog.

Perišić?

– Pokušava, radi sve da se vrati, ali nije lako nakon devet mjeseci. On daje ovoj reprezentaciji koliko god može. Petković i Budimir? Radili smo analizu Albanije i Petković je u našoj analizi i viđenju igre Albanije bio važan igrač. Cijela koncepcija bazirala se na tome i to je bila ideja – zaključio je izbornik.

