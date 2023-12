Dalić progovorio o budućnosti na klupi vatrenih: Nikada nisam to rekao, ali dao sam neke naznake

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić gostovao je na Hrvatskom radiju gdje se osvrnuo na 2023. godinu u kojoj smo imali finale Lige nacija te vrlo izazovne kvalifikacije za Europsko prvenstvo u Njemačkoj. Također je otkrio svoje planove nakon završetka Eura te istaknuo kako nikada nije rekao da odlazi poslije europske smotre.

- Bilo je teško, navijači su već kupovali smještaj i karte za Njemačku, a mi doveli sve to u pitanje. Bilo je to vrlo teških mjesec dana za mene i zbog toga sam rekao da nikad nisam osjetio veći motiv nego za te dvije završne dvije utakmice s Latvijom i Armenijom. Imali smo taj mač nad glavom, iako nije bilo realno da Wales dobije obje utakmice, ali fokus je bio da mi pobijedimo naše dvije utakmice i to smo učinili, pa je na kraju sve ispalo dobro - rekao je Dalić.

- Očekujem da se dobro pripremimo za lipanj. Želim da svi igrači budu zdravi, da imamo dobar izbor za Europsko prvenstvo i da napravimo pravu stvar. Korak po korak, za početak proći grupu… Moj ugovor do 2026.godine? Nikad se nisam vezao za ugovor, već za osjećaj, motivaciju i rezultate. Nakon Eura ćemo vidjeti kakva je situacija. Nisam nikada rekao da ću otići nakon Njemačke, već sam dao naznaku da ukoliko se dogodi da ne budem toliko moćan, sposoban, motiviran i spreman, da će doći vrijeme za nekog mlađeg s više energije. To vrijeme će svakako doći, ali sad je o tome rano govoriti, moj je fokus na Euru, motiviran sam da nešto napravim s Hrvatskom, a nakon toga ćemo razgovarati što i kako dalje - poručio je izbornik.

Cijeli razgovor emitirat će se od u subotu od 15 sati na drugom programu Hrvatskog radija.