Jedan od najskupljih hrvatskih napadača: 'Imam pola godine da se dokažem Daliću'

Prije dvije i pol godine Roko Šimić je za četiri milijuna eura prešao iz Lokomotive u Salzburg. Najprije je igrao na posudbi u Lieferingu, austrijskom drugoligašu za koji je tijekom 24 nastupa upisao 19 pogodaka i tri asistencije. Zatim ga je put odveo u Zurich, ali nije dobio osobitu minutažu. Ipak, svoj talent je nastavio pokazivati povratkom u Salzburg. Igra u prvoj postavi te zabio svoj prvi gol u Ligi prvaka.

Njegova dobra igra dovela je i do porasta cijene. Tako je u protekli pola mjeseci dosegao deset milijuna eura i ušao među najskuplje hrvatske napadače. U tom društvu su Petar Musa, Dion Drena Beljo, Marko Livaja, Andrej Kramarić, Bruno Petković i Ante Budimir. O svojoj karijeri i budućim planovima govorio je za Sportklub .

"Ovih šest mjeseci u Salzburgu nije bilo perfektno, ali sam napravio veliki iskorak u karijeri gdje sam napokon imao veliku minutažu, zabio neke svoje prve golove za Salzburg koji vrijedi preko 200 milijuna. Igrao sam i Ligu prvaka što mi je bio san. Borio sam se, trčao sam, trudio se, zabio sam taj gol i asistirao protiv Benfice. Nažalost, na kraju smo ispali iz Europe, ali ja sa sobom zadovoljan", rekao je Šimić.

"Imao sam dva tjedna priprema prije prve utakmice i razvalio sam ih. Jaissle je došao do mene i rekao mi je da neću biti pozvan i pitao me koja je moja situacija, idem li ili ostajem i da on trenutno vjeruje nekim svojim igračima. Mene je to šokiralo. Obavijestio sam i tatu i menadžera i oni su krenuli u potragu za novim klubom. Opet posudba ili posudba s opcijom kupnje. Bilo je tu dosta ponuda, ali na kraju mi je tata rekao da moram ostati fokusiran, da dajem sve od sebe na treninzima i da dokažem treneru da je u krivu. To sam i radio. Onda je Jaissle otišao u Saudijsku Arabiju", rekao je o svome iskustvu s trenerom Matthiasom Jaissleom koji je ovoga ljeta otišao u saudijski Al-Ahli.

Jaisslea je naslijedio Gerhard Struber. Šimić je imao dobio priliku da se pokaže. "Mislim da sam mogao više zabiti i asistirati. I dalje moram gristi jako kao što sam dosad i radujem se idućoj polusezoni gdje ćemo imati samo Kup i ligu gdje će biti više odmora i pripreme za utakmicu", rekao je Šimić.

Šimić igra i za hrvatsku U-21 reprezentaciju. Za momčad je u 20 nastupa zabio osam golova. Nada se zaigrati za A vrstu i nastupiti na Europskom prvenstvu u Njemačkoj, no zna da će njegovo mjesto na popisu Zlatka Dalića ovisiti o performansama na terenu.

"Imam pola godine da se dokažem izborniku i svima da sam ja taj koji će putovati u Njemačku i sad je sve na meni. Ako ću biti dobar, ako ću zabijati golove i davati sve od sebe, naravno da očekujem poziv, kao i svi drugi igrači. Ali ako ću igrati i ne zadovoljiti ono što se traži da se igra za reprezentaciju, onda nemam što tražiti poziv. Sve je na meni i naravno da bi mi bilo drago da igram u reprezentaciji jer to je san svakog igrača", kazao je Šimić.

