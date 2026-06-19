Skandal uživo: Voditeljica javno objavila da je Messijev otac umro, a onda se gorko pokajala

Obitelj Messi u četvrtak je objavila kako Lionelov otqc Jorge ima zdravstvenih problema, nakon što je njegov sin viđen u suzama tijekom pobjede Argentine. Međutim, prije nego što se obitelj oglasila, voditeljica Florencia Peña u emisiji El Show del Verano na Luzu TV-u gledateljima je šokantno rekla: 'Ne želim donositi loše vijesti, ali Messijev otac je upravo preminuo. Usred Svjetskog prvenstva, morat će otići.'

Na kraju se saznalo se da je njezina informacija kriva, zbog čega se ispričala za pogrešku, rekavši da se duboko srami onoga što se dogodilo pa je dala otkaz na televiziji.

- Ispričavam se obitelji Messi zbog groznog trenutka koji, pretpostavljam, proživljavaju. Duboko me sram što sam bila prijenosnik te boli - rekla je.

- Moram pojasniti da mi je ta lažna informacija stigla tijekom emisije uživo. Potvrdio ju je produkcijski tim i ja sam im povjerovala. Unatoč tome, preuzimam svoj dio odgovornosti za pogrešku i zato sam odlučila dati otkaz i prekinuti suradnju s Luzu TV-om. Još jednom se od srca ispričavam, pogriješila sam. Kruži mnogo glasina, sve je na Twitteru, nije potvrđeno ni od jednog medija, ovo pojašnjavamo za svaki slučaj - pokušala je objasniti Pena.

Nakon emisije, vidno uzrujana, u razgovoru za America TV ponovila je koliko je užasnuta svojom pogreškom.

- Bila sam u programu uživo. Nemam ni telefon ni računalo, nisam imala pojma što se događa. Iz produkcije su mi rekli: 'Ovo se događa'. Ja sam to ponovila, a onda su mi rekli: 'Čekaj, čekaj, nije provjereno'. Cijela se tresem. Jako me sram, ovo mi se nikad nije dogodilo - izjavila je prilikom napuštanja studija.

Osim televizijskog posla, 51-godišnja Peña je ugledna argentinska glumica koju na Instagramu prati 6.3 milijuna ljudi, a na X-u njih 2.2 milijuna.