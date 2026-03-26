Dalić mijenja taktiku: Našao je rješenje za kritičnu poziciju, jedan igrač sad mu je ključan

Bayern je na svojim stranicama objavio imena čak 15-orice svojih nogometaša koji će do kraja ožujka sudjelovati u utakmicama čak devet A reprezentacija: Nijemci Tah, Kimmich, Gnabry, Goretzka, Urbig, Karl, Francuzi Upamecano i Olise, Englez Kane, Austrijanac Laimer, Senegalac Nicolas Jackson, Kolumbijac Luis Díaz, Korejac Minjae Kim, Japanac Hiroki Ito i – Hrvat Josip Stanišić. I dok su primjerice Kane, Kim ili Diaz već neko vrijeme vodeće zvijezde svojih reprezentacija, oni iz kategorije nezamjenjivih, Josip Stanišić (25) iznenada je, spletom okolnosti, promoviran u ključnu figuru vatrenih. Pa i postao razlogom izbornikova povratka opredjeljenju sustavu s trojicom u obrani.

U pozadini ovog taktičkog zaokreta najprije je izostanak oporavljenika Joška Gvardiola, pa i neizvjesnost oko njegova nastupa na Svjetskom prvenstvu, a potom i neoboriva činjenica kako Hrvatska u tim okolnostima naprosto nema boljeg lijevog braniča od dešnjaka Stanišića. I u tom smislu Stanišića treba čuvati kao dragi kamen, nastojati ga ne opterećivati previše budući da i on ima upozoravajuću povijest ozljeda; ove sezone zbog njih je propustio 11 klupskih utakmica, a u prošloj nije igrao za Bayern cijeli prvi dio prvenstva. Ostane li nekom nesrećom ovoga proljeća i bez Stanišića, reprezentacija bi se mogla naći u ozbiljnoj nevolji.

Izbornik Zlatko Dalić najavio je prije polaska u SAD kako je ponovno prisiljen koristiti sustav s trojicom u obrani, što bi se moglo dogoditi u nešto slabijoj utakmici u ovom "prozoru", protiv Kolumbije. Posljednji put kada se na to Dalić odlučio bila je kvalifikacijska utakmica protiv Farskih Otoka 14. studenoga 2025. u Rijeci, kada su wing-bekovi bili Marco Pašalić i Perišić, a tri stopera Stanišić, Vušković i Gvardiol. U toj utakmici Hrvatska je šokantno gubila 0:1, potom je izjednačila golom Gvardiola, a onda su gosti imali kolosalnu šansu za 2:1. Zbog toga je Dalić odmah na početku nastavka uveo Šutala, Stanišića postavio na klasičnog desnog beka, odnosno ekspresno se vratio na četvoricu u obrani. Jer je s trojicom – curilo.

Odvaži li se Dalić Kolumbijcima suprotstaviti s trojicom u obrani – što ipak treba uzeti s rezervom jer izbornik nerado eksperimentira – kao wing-bekove može koristiti Jakića, Marca Pašalića, Stanišića i Perišića. Primjerice, protiv Portugala (dva puta) i Škotske u Ligi nacija u jesen 2024. desni winger bio je Perišić, a lijevi Sosa (kojeg sada nema). Protiv Portugala u Splitu (1:1) Kristijan Jakić ušao je umjesto Sose, pa zamijenio poziciju s Perišićem, i postao junak asistiravši Gvardiolu za pogodak. Kada se tome pridoda kako u obrani imamo igrače za ovaj sustav – Šutala, Vuškovića, Ćaletu-Cara, Pongračića i Erlića – ne preostaje nam konstatirati kako smo kadrovski solidno popunjeni, a manjkavosti sustava su nepostojanost i neuigranost. Stoga se i katkad stječe dojam kako vatreni u njemu djeluju nekako ne odveć samouvjereno, neprilagođeno i ranjivo.

Kad je posrijedi vezni red, ključni argument za implementaciju sustava 3-5-2 (ili 3-4-3) uloga je kapetana Luke Modrića. Naime, perjanica hrvatske reprezentacije u ovoj je sezoni kod trenera Milana Allegrija u većini utakmica korišten na poziciji zadnjeg veznog – pozicioniranog ispred zadnje linije, i u toj roli postao je ponajbolji igrač talijanskog prvenstva u ovoj sezoni. Modrić je zbog svojih zasluga i klase jedini reprezentativac kojemu bi izbornik mogao i trebao prilagođavati sustav igre. Bez ikakvog rizika da će kapetan podbaciti.

Hrvatskoj reprezentaciji ovo će biti četvrti nastup na sjevernoameričkom tlu: u svibnju 2017. u Los Angelesu pobijedila je Meksiko s 1:0, potom je u ožujku 2018. u Miamiju bila poražena od Perua 0:2, a odmah nakon toga svladala je Meksiko u Dallasu s 1:0. Nikola Vlašić i Lovro Majer igrali su za Hrvatsku u Americi još prije devet godina. Hrvatska je protiv selekcija iz Conmebola igrala 14 puta, ima samo tri pobjede: dvije nad Argentinom, jednu nad Brazilom, a gubila je po jednom od Ekvadora, Čilea i Perua, po tri puta od Argentine i Brazila...

Utakmicu Kolumbija - Hrvatska sudit će ponajbolji američki sudac, 36-godišnji Rubiel Vazquez, rođen na Kubi, asistirat će mu sunarodnjak Jose da Silva i sunarodnjakinja Meghan Mullen, četvrti sudac je Victor Rivas. Na turniru u Orlandu nema VAR-a, što će naravno sudačkoj trojci otežati posao.

Vjerojatni sastav: Livaković - Šutalo, Ćaleta-Car, Vušković - Stanišić, P. Sučić, Modrić, Mario Pašalić, Perišić - Kramarić, Budimir