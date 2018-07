Dalić je napravio veliki posao jer je napravio nešto što dosad nismo imali!

Normalno je da se sad svi pitamo – dokle ćemo stići. Ma idemo po naslov prvaka, što drugo? Teško je sad govoriti nekakve pametne stvari ili ići u dublje analize kad su svi u euforiji, pa i svi mi smo sad s pravom euforični. I onda je glupo biti čangrizav i tražiti stvari koje nisu bile dobre, a opet moraš biti objektivan jer su svakoj utakmici ima dobrih i loših stvari, a tako ih je bilo i u ovom ludom susretu s Rusijom.

Mislim da u ovom trenutku ipak treba minorizirati te slabije detalje, time će se sigurno detaljno baviti naš izbornik sa svojim stožerom, a nama je sad zadovoljstvo da se možemo više posvetiti pozitivnim stvarima. A njih je bilo jako mnogo. Prije svega naglasio bih tu borbu naših igrača, to je ono što krasi ovu reprezentaciju, borba u svakom trenutku, za svaki pedalj terena, zajedništvo u toj borbi kojim ideš ispraviti pogrešku svojeg suigrača.

Da, i izbornik je zaslužan što se igrači tako bore, uvijek zasluge idu i izborniku, i sigurno im je dao neke smjernice, uveo standarde, ali ja bih ipak u ovom slučaju istaknuo igrače jer oni na kraju istrče i definiraju tu igru, odlučuju o tom svom pristupu, o tome kako će podržati jedan drugoga. A to u ovom trenutku izgleda sjajno.

No i Dalić im je očito dao nešto što dosad nisu imali. Ne bih rekao da je tu riječ o tom prijateljskom pristupu jer mislim da su takav pristup imali svi izbornici. Tako je i u svim drugim reprezentacijama, koliko znam svi izbornici imaju takav pristup, ali imaju ga uglavnom prema glavnim igračima. A Dalić je napravio veliku stvar jer je veliku pozornost posvetio baš svim igračima. To je strašno važno jer ti dečki koji su tamo na klupi i igraju manje ili ne igraju uopće šire dobru atmosferu, oni su prava podrška i to je ono što je Dalić želio i što je tražio, o tome je govorio i prije odlaska u Rusiju. Dogodio se taj slučaj Nikole Kalinića i svi smo jasno vidjeli da je taj slučaj mogao završiti samo udaljavanjem nezadovoljnoga. I sigurno da je i to bio nekakav faktor za dodatnu koheziju momčadi, ali taj je slučaj i svima jasno pokazao kakva su pravila ponašanja.

Sad nam slijede Englezi i tu će naš stožer imati dosta posla. Kako će to izgledati, teško je reći, treba vidjeti kako ćemo se snaći u igri protiv momčadi koja igra s trojicom u zadnjoj liniji. No, kao i svaka momčad, imaju i oni svojih slabosti, a mi ćemo ih dobro proučiti. Vidim po medijima da su bahati, naviknuli smo mi na to kroz povijest, i to ne samo nogometnu ili sportsku, pogotovu od Engleza i Francuza koji su prema nama uglavnom imali takav bahat stav.

No ne trebaju naši reprezentativci u tome tražiti nekakvu dodatnu motivaciju, čak ni izbornik ne mora reći nijednu motivacijsku riječ prije tog sudara s Engleskom, sama činjenica da igramo polufinale Svjetskog prvenstva dovoljan je motiv, a mislim da su naši dečki još kako toga svjesni.

Umor nam može biti problem u zadnje dvije utakmice. No svi su umorni, iako smo mi više od ostalih jer jedini smo igrali dvije utakmice po 120 minuta. No sad kad smo u polufinalu, adrenalin će dio tog umora izbrisati, dobili smo na novoj koheziji u momčadi. Uz dobru regeneraciju, za tri-četiri dana, koliko je razmak između dvije utakmice, može se dobro oporaviti iako je to sad sve teže, pogotovu za igrače koji su imali duge sezone, a sada stalno igraju.