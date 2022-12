Dalić ima veliku dvojbu uoči Maroka: Jedan vatreni je otpao, ovo je mogući sastav Hrvatske

Hrvatska nogometna reprezentacija će u subotu od 16 sati na Al Baytu krenuti u lov na treću hrvatsku medalju od samostalnosti poslije bronce u Francuskoj i srebra u Rusiji. Izbornik Zlatko Dalić ima neke dvojbe, ali će ih riješiti sutra uoči same utakmice, javlja novinar Večernjeg iz Dohe, Tomislav Dasović. Naime, stručni stožer smatra da je Andrej Kramarić dobar u ofenzivni i vrlo koristan, ali se isto tako boje da ako ne igra Mario Pašalić, izgubit će se prevaga na sredini terena.

Kako izvori govore, Marko Livaja je siguran za sutrašnjeg napadača, dok će Josip Stanišić upisati prve minue i zamijeniti ozlijeđenog Juranovića, a promijenit će se i lijevi bek, Borna Sosa će prepustiti mjesto Borni Barišiću. Neizostavni član Dalićevih udarnih 11 Marcelo Brozović će krenuti s klupe nakon što je osjetio probleme protiv Argentine, umjesto njega će u veznu liniju upasti razigravač Lovro Majer, prvi puta kreće veznjak Rennesa od prve minute na ovom SP-u.

Foto: Hasan Bratic/DPA December 13, 2022, Lusail Iconic Stadium, Doha, QAT, World Cup FIFA 2022, semifinals, Argentina vs Croatia, in the picture Croatia's coach Zlatko Dalic Photo: Hasan Bratic/DPA

Dakle, ovako bi mogao izgledati početni sastav Hrvatske protiv Maroka: Livaković - Stanišić, Lovren, Gvardiol, Barišić - Modrić, Kovačić, Majer - Pašalić (Kramarić), Perišić, Livaja.

- Poslije prve utakmice s Marokom na SP-u, osjetili smo o kakvoj se momčadi radi. Imaju talentirane igrače koji će dati život za pobjedu. Bit će jako slična utakmica kao što je bila prva. I borbe, i strpljenja. Neće biti prava na grešku. Pokazali su protiv Francuske da se mogu nositi s najvećim ekipama. Mislim da će biti jako slična utakmica. Bit će pitanje trenutka, individualna kvaliteta će možda odlučiti - istaknuo je Andrej Kramarić na pressici.

Sve utakmice, komentare i analize vatrenih pratite na portalu Večernjeg lista