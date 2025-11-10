FOTO Brojna poznata lica došla su na komemoraciju za Dinamovu legendu

Održana je komemoracija za nedavno preminulu legendu Dinama Rudolfa Belina.
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Skup je privukao velik broj uglednika povezanih s klubom.
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Među prisutnima bili su Zvonimir Boban, Velimir Zajec i drugi istaknuti Dinamovi ljudi, kao i Zorislav Srebrić iz HNS-a.
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Komemoracija je održana u Maksimiru uz prigodan program i odavanje počasti.
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
