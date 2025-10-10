Dalić će za Gibraltar promijeniti više od pola momčadi, evo koji će igrači dobiti priliku

Nakon izborenog remija u Češkoj (0:0), Hrvatsku u nedjelju od 20.45 sati očekuje utakmica protiv znatno slabijeg Gibraltara, kojeg smo u lipnju, u utakmici igranoj u Portugalu, nadigrali s uvjerljivih 7:0. U sutrašnjem dvoboju u Varaždinu ne bi trebali strahovati za tri boda, a izbornik Zlatko Dalić već je najavio da će priliku dobiti igrači "s klupe", odnosno oni koji su imali manju ili nikakvu minutažu protiv Češke.

Poštedu će gotovo sigurno dobiti Luka Modrić, a zamijeniti bi ga trebao Mateo Kovačić, kojem je ovakva utakmica protiv lakšeg suparnika idealna za povratak nakon ozljede. Umjesto stoperskog tandema Šutalo - Ćaleta-Car priliku bi od prve minute mogli dobiti Erlić i Vušković, a minutama se nada i desni bek coma Smolčić.

Od prve minute u špici bi trebao krenuti Ivanović, dok će na golu šansu dobiti Kotarski. Od igrača koji su započeli utakmicu protiv Češke, u prvih 11 vjerojatno će biti Perišić, Kramarić i Petar Sučić. No, koga god Dalić stavi u prvih 11, do pobjede protiv Gibraltara trebali bismo doći, jer 200. reprezentacija svijeta ne može parirati vatrenima koji su deveti na Fifinoj ljestvici.