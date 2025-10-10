Naši Portali
Nedjelja u Varaždinu

Dalić će za Gibraltar promijeniti više od pola momčadi, evo koji će igrači dobiti priliku

Osijek: Slavlje Hrvatske na stadionu nakon pobjede nad Češkom rezultatom 5:1
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
1/4
Autor
Karlo Ledinski
10.10.2025.
u 14:30

Prvi nastup u ovim kvalifikacijama ubilježit će povratnik nakon ozljede Mateo Kovačić, a priliku će dobiti i Erlić, Vušković, Kotarski, Majer...

Nakon izborenog remija u Češkoj (0:0), Hrvatsku u nedjelju od 20.45 sati očekuje utakmica protiv znatno slabijeg Gibraltara, kojeg smo u lipnju, u utakmici igranoj u Portugalu, nadigrali s uvjerljivih 7:0. U sutrašnjem dvoboju u Varaždinu ne bi trebali strahovati za tri boda, a izbornik Zlatko Dalić već je najavio da će priliku dobiti igrači "s klupe", odnosno oni koji su imali manju ili nikakvu minutažu protiv Češke.

Poštedu će gotovo sigurno dobiti Luka Modrić, a zamijeniti bi ga trebao Mateo Kovačić, kojem je ovakva utakmica protiv lakšeg suparnika idealna za povratak nakon ozljede. Umjesto stoperskog tandema Šutalo - Ćaleta-Car priliku bi od prve minute mogli dobiti Erlić i Vušković, a minutama se nada i desni bek coma Smolčić.

Od prve minute u špici bi trebao krenuti Ivanović, dok će na golu šansu dobiti Kotarski. Od igrača koji su započeli utakmicu protiv Češke, u prvih 11 vjerojatno će biti Perišić, Kramarić i Petar Sučić. No, koga god Dalić stavi u prvih 11, do pobjede protiv Gibraltara trebali bismo doći, jer 200. reprezentacija svijeta ne može parirati vatrenima koji su deveti na Fifinoj ljestvici.
Zlatko Dalić

rubinet
rubinet
14:36 10.10.2025.

Bila bi dobra fora kad bi izbornik postavio 11 novih igrača. A kad će ako ne sad?

Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
