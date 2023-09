Dalić: 2007. sam dobio po glavi i potpuno okrenuo priču. Zastava je namještena, žele nas zaustaviti

Izbornik Hrvatske Zlatko Dalić bio je zasigurno jedna od najeksponiranijih osoba na Simposaru, sportskom simpoziju u Sarajevu, a njegovo izlaganje privuklo je pozornost mnogih. Dalić je okupljenima objasnio kako je Hrvatska došla do uspjeha u Rusiji i Kataru te do finala Lige nacija u Nizozemskoj ove godine.

- Imamo, na sreću, Luku, koji je ključ svega, koji sve s mojim ljudima to drži. Bez zajedništva nema uspjeha, mi smo kao obitelj, svi s osmijehom dolaze, jedva čekamo da se okupimo i to traje i traje i ne znamo dokad će trajati - poručio je Zlatko Dalić.

- Kad završi s igranjem, Luka Modrić može birati što će biti, mislim da je to stav svih nas. Mi ćemo još bivših uključiti, to je nama cilj, da oni budu tu, da svi žele. Meni nije problem dovesti njih sve. Ja sam mali, a oni veliki, svi su bili veći od mene i kao igrači. Hrvatska je, garantiram, po svemu najuređenija reprezentacija na svijetu, po odnosima, po svemu. Ona treba biti primjer, ne samo u nogometu nego u društvu. Ti ljudi koji imaju stotine milijuna dolaze tamo sretni. Kod nas nema zakona, ima nepisanih, koje mi poštujemo. Ponavljam, to je najuređenija reprezentacija na svijetu po svemu - izjavio je izbornik u Sarajevu.

Također je naveo jednu situaciju kojom dokazuje svoje teoriju o tome da smo najuređenija selekcija svijeta.

- Utrčavaju Luka i Perišić da netko ne zakasni na sastanak, Vida gleda tko kasni. Ja ulazim, oni sjede, maknuli su telefone. Oni koji ne poštuju to sami su otpali, sami su sebe otpisali. Onog koji ne poštuje reprezentaciju ne želim tu, meni treba netko od povjerenja - otkrio je Dalić i priznao da je učio na svojim greškama.

- Bio sam ja 2007. u Hrvatskoj bahat i bezobrazan, ali sam dobio po glavi, tu sam ja potpuno okrenuo priču jer uvijek se mora učiti na svojim greškama.

- To bi bila velika nepravda prema hrvatskoj reprezentaciji, prema hrvatskim navijačima i hrvatskom narodu. To je po meni sve bilo namješteno jer kako drugačije objasniti da se pojavi jedna zastava među stotinama zastava i baš ta se uslika i baš to se u tim momentima pojavi i netko ju uslika - dodao je Dalić za Novu TV što misli i spornoj zastavi.