Cvitanović: Dinamo je za nas druga priča, čestitam mu na svemu

Dugo je Mario Cvitanović nosio dres Dinama, a ne tako davno sjedio je i na klupi prve momčadi plavih. No danas će ponovno kročiti u "svoj" dom, no sad će biti Dinamov suparnik jer dolazi kao trener Šibenika.

– To mi je prvi put pa ne znam kakav je osjećaj, vidjet ću danas kad izađemo na Maksimir. No sigurno da je drukčije od ostalih gostovanja, lijepo se vratiti na mjesto na kojem sam igrao i radio – javio nam se Cvitanović nakon jučerašnjeg treninga po kiši i buri prije ulaska u autobus i puta u Zagreb.

Dugo smo bez pobjede

Na raspolaganju nema tri važna igrača, kartone su skupili Čop, Dolček i Delić pa je na put poveo i nekoliko juniora.

– Imam i nekih ozljeda, ali što se može, vjerujem da smo spremni. Očekujem da ćemo dati svoj maksimum protiv Dinama. Plavi dolaze iz jedne druge priče, sa Stamford Bridgea i iz Lige prvaka, i oni su za nas druga priča. Možemo im samo čestitati na svemu što su napravili, važno je to za hrvatski nogomet. A mi želimo dati sve što možemo protiv takvog suparnika, vidjeti gdje smo, pokušati se nositi s očekivanjima i pritiscima. Mi idemo tamo sa željom da napravimo ono za što smo trenirali i da damo sve od sebe. Kamo će nas to odvesti, vidjet ćemo – kaže Cvitanović i dodaje:

– Imat ćemo mladu, energičnu momčad, a mladost donosi energiju, a ona nam je potrebna. Možda će nekima to biti i prve utakmice na toj razini, i to odmah protiv prvaka. Ali nemamo problema s time. Ne damo li im priliku, nikad neće ni postati igrači. Ovo su prilike u kojima se može puno toga dobiti. Vjerujem u svoje igrače, naporno su radili i trenirali. Nadam se da ćemo odraditi ono što smo zacrtali i za što smo trenirali, a naravno da se nešto pita i protivnika, no u prvom redu želim da mi budemo dobri. Ne opterećujem se ni Dinamom ni Ligom prvaka. Znamo u kojem okruženju radimo, u kojim okvirima i u tim okvirima treba dati maksimum – rekao je.

Dugo Šibenik ne zna za pobjedu, još tamo krajem srpnja upisao je jedinu pobjedu (nad Lokomotivom), a onda je postao kralj remija, u 15 odigranih kola upisao ih je čak deset.

– Dugo, jako dugo nemamo pobjedu, mislim da smo je mogli upisati u prošlom kolu protiv Varaždina, ali dogodio se taj nesretni poraz, iako držim da smo bili bolji. Ma svi čekamo tu pobjedu kao ozebli sunce – kaže Cvitanović, kojeg sada ne mazi ni raspored.

– Nakon Dinama imamo Goricu u kupu, a onda igramo s Osijekom. Ali, ne žalim se na to, pa ionako moraš sa svima igrati, bilo to danas ili za pet kola, svejedno je – zaključio je Mario Cvitanović.

U Dinamu gledaju kako sezonu uspješno privesti kraju kroz te dvije utakmice koje su još pred njime, danas sa Šibenikom i sljedećeg vikenda s Rijekom.

– Mi smo svoja europska putovanja s Londonom završili, a kako smo se predstavili, najbolje govore naši vjerni navijači koji su nas nakon poraza od Milana onako lijepo ispratili, koji su nas onako sjajno bodrili u Londonu i nakon utakmice. To govori da je Dinamo u Ligi prvaka igrao muški, hrabro, a druga je priča što nam se nije sve i rezultatski poklopilo. Iz tog natjecanja ne izlazimo frustrirani, motivirani smo za domaće utakmice, želimo naslov prvaka kako bismo i sljedeće godine pokušali nešto napraviti u Europi. Želimo u ove zadnje dvije utakmice ostvariti bodovni učinak koji će nas zadovoljiti i tako zahvaliti svojim fantastičnim navijača. Dugo sam u Maksimiru i ne sjećam se ovakve podrške kakvu smo imali od završnice prošlog prvenstva pa sve do danas – kaže trener Dinama Ante Čačić, koji ne očekuje jednostavan posao u srazu sa Šibenikom.

Čačić rekorder Dinama

– Neće biti jednostavna utakmica jer će Šibenik, koji ima velik broj remija, zasigurno pokušati iz Maksimira otići neporažen. Trener Cvitanović bio je ovdje u Dinamu i dobro poznaje naše igrače. Trebat će nam puno siline, ali i mirnoće i koncentracije da bismo došli do tri boda, pobjeda bi nas jedino zadovoljila, želimo nakon još ove dvije utakmice do kraja sezone otići zadovoljni na pauzu – rekao je Čačić, koji je nakon utakmice s Chelseajem postao trener Dinama s najviše utakmica u Ligi prvaka, u 17 mjeseci (11 u prvom i šest u ovom mandatu) s pretkolima je vodio 23 utakmice (15 u play-offu i skupinama) i sad je iza sebe ostavio Krunoslava Jurčića.