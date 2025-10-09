Crna Gora smijenila Prosinečkog pa doživjela debakl protiv Farskih Otoka

Nogometna reprezentacija Crne Gore doživjela je težak poraz 4:0 od Farskih Otoka i time matematički ispala iz svih kombinacija za plasman na Svjetsko prvenstvo. U susretu je na klupi debitirao novi izbornik Mirko Vučinić, koji je naslijedio Roberta Prosinečkog. Domaćin je poveo u 16. minuti preko Sørensena, a Frederiksberg je u 36. minuti povisio na 2:0.

Isti strijelci zabili su još po jednom u nastavku i potvrdili uvjerljivu pobjedu domaćih. Poraz dodatno dobiva na težini jer Crna Gora raspolaže igračima koji nastupaju u jakim klubovima. Nikola Krstović je član Atalante, Vasilije Adžić igra u Juventusu, a obranu predvodi iskusni Stefan Savić, ali ni to nije pomoglo protiv raspoloženih Farana.

Riječ je o jednoj od najuvjerljivijih pobjeda Farskih Otoka u povijesti, usporedivoj s ranijim trijumfima 4:1 i 4:0 protiv Lihtenštajna. Rezultat će zasigurno otvoriti raspravu o stanju crnogorskog nogometa, koji i na klupskoj razini stoji vrlo slabo na europskim ljestvicama.