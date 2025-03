Čop otkrio čime ga je Rijeka pridobila: 'Mislim da se to vidi i na terenu'

Napadač Rijeke Duje Čop (35) u svojoj bogatoj igračkoj karijeri ima četiri naslova prvaka s Dinamom, jedan Kup s Hajdukom, te jedan Kup s belgijskim Standardom. A sada, u sudačkoj nadoknadi karijere, lovi i prve trofeje s Rijekom, prvenstvo i Kup. Zanimljivost je kako je Duje najviše pogodaka (13) postigao upravo protiv subotnjeg suparnika Slaven Belupa. Prvoga je postigao još prije 14 godina, 23. travnja 2011. godine, kada je kao igrač Hajduka presudio utakmicu u Koprivnici (2:1).

– Individualne stvari ipak ostavljam po strani, najvažniji je učinak momčadi. Za trenera Kovačevića puni smo riječi hvale, drago nam je vidjeti ga na nogometnom terenu, ali tko god bio s druge strane i koliko god bio kvalitetan, mi moramo dati sve od sebe i ići na pobjedu. Uz sav respekt koji imamo prema Slaven Belupu, njihovim igračima, treneru i kvaliteti igre koju su pokazali ove sezone, nama je cilj i nakon ove utakmice ostati na prvom mjestu – kazao je Duje Čop.

Svaku na pobjedu

Osjeća li se pritisak u Rijekinoj svlačionici, prvo mjesto ipak nosi obavezu pobjeđivanja?

– Sada je sve manje vremena za ispravljanje pogrešaka i sada svaku utakmicu moramo ići na pobjedu. Najstariji sam u svlačionici, razgovaram sa suigračima, normalno je da pomognem mladim igračima i podignem im svjesnost koliko imamo veliku priliku napraviti velike stvari.

Kako vidite Rijeku u ovom trenutku?

– Najbitnije je da smo mi prvi u ovom trenutku. Deset je utakmica do kraja, jako bitnih, čeka nas deset finala do kraja. Vidjeli smo da ne postoje lake utakmice u našoj ligi, to respektiramo, i tako ćemo se i postaviti.

⁠Zašto vjerujete da će prvak biti Rijeka, što to Rijeka ima, a drugi nemaju?

– Moram istaknuti da u ovom slučaju mogu govoriti isključivo o Rijeci. Od mog dolaska uvjerio sam se da je Rijeka jako dobra momčad, odlično posložena, s nizom kvalitetnih pojedinaca. Djelujemo kao momčad i, kao što sam rekao, već u nekoliko navrata svaki igrač na terenu donosi novi impuls i svaki pojedinac zna što mu je činiti. Naša najveća kvaliteta je momčadski duh, svi držimo visoku koncentraciju, osobito naša obrana, što se vidi po broju primljenih pogodaka (samo 11, Hajduk 24, Dinamo čak 34, nap.a.).

Dosta bodova u igri

⁠Koga smatrate većim i opasnijim konkurentom, Dinamo ili Hajduk?

– Ja bih naglasak stavio na isključivo na nas i gledamo samo sebe. Ako budemo pravi i ako budemo pobjeđivali u seriji, mislim da će onda biti sve na nama. Poštujemo Dinamo i Hajduk, i znamo da će iskoristiti svaki naš krivi korak, i imaju veliku kvalitetu. I Dinamo i Hajduk su dobre momčadi, ali ima dosta bodova u igri i mi gledamo samo na sebe i kako da u nadolazećim utakmicama skupimo što više bodova i, naravno, ostanemo u utrci za Kup.

⁠Je li Rijeka favorit za titulu s obzirom na učinak u derbijima?

– Svaka utakmica nosi tri boda. Derbiji možda donesu jedan dodatan impuls samopouzdanja, ali u konačnici na tablici vrijede jednako kao i ostale utakmice. Zato i Slavenu pristupamo kao i svim utakmicama, maksimalno ozbiljno s vjerom da možemo do tri boda. Znamo da neće biti lagano, Slaven ove sezone igra odlično, ali kažem u konačnici – tko god je protivnik, pobjeda vrijedi isto. Ulazimo u finiš sezone kada su jedino pobjede bitne, nije bitno tko je zabio gol, nije bitan ni dojam, bitni su bodovi.

⁠Čime vas je osvojio Radomir Đalović, po čemu je drugačiji od ostalih trenera?

– O treneru Radomiru Đaloviću sve najbolje, ima jasne ideje rada i to se vidi na djelovanju momčadi na terenu. Svima je jasno koji je njihov zadatak na terenu i to nam može samo pomoći u nadolazećim utakmicama. Energičan je, kao što svi vidite, na svakoj utakmici, ali isto tako traži maksimum na svakom treningu. Rijeka je odlična momčad, što je naravno i zasluga trenera i vjerujem da se to vidi na travnjaku.

⁠Tko je za vas najbolji igrač sezone do sada?

– Ne bih nikog izdvajao, ima niz dobrih igrača pa mogu spomenuti po jednog iz vodećih momčadi, kod nas Toni Fruk igra u sjajnoj formi, kod Dinama Martin Baturina donosi kvalitetu više, a u redovima Hajduka Marko Livaja je konstanta – zaključio je Duje Čop.

Rijeka je protiv Slavena Belupa u prvoj utakmici sezone u Koprivnici odigrala 0:0, a u drugoj na Rujevici slavila 2:0. Ovi suparnici ponovno će se sastati u posljednjem, 36. kolu. Tko zna, možda će ta utakmica odlučivati o naslovu prvaka...