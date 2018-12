Čitatelji VL-a odabrali: Evo tko je najveći hrvatski sportaš, Modrić ili Janica

Zahvaljujući nekoj vrsti halo-efekta, u očima čitatelja Večernjakova portala Luka Modrić najveći je hrvatski sportaš svih vremena. U njihovim očima on je “Superman”, veći heroj i od Janice, Dražena, Parlova, Kukoča, Ćosića... Tako su barem kazali rezultati ankete u kojoj smo ponudili izbor 20 hrvatskih sportskih velikana.

U 24 sata poslu su prionula 4822 naša web-čitatelja, što je vrlo pristojan uzorak, koji su Luki Modriću dodijelili 1943 glasa, a drugoplasiranoj Janici 1597 glasova.

Na isteku ove nestvarno dobre godine, kako za njega tako i za reprezentaciju koju je predvodio, poželjeli smo Luki pronaći mjesto u panteonu hrvatskih sportskih legendi. A dobili smo ono što nismo očekivali, supermensku sliku i poziciju za najboljeg svjetskog nogometaša za 2018. godinu.

No, kada smo razmislili o tome u kakvom smo trenutku pokrenuli anketu i tko su, najvećim dijelom, naši web-glasači, onda je tu ipak dosta toga razumljivo. Jer, domet hrvatske nogometne reprezentacije u najpopularnijem sportu na svijetu (srebro na SP-u) i efekt izbora jednog Hrvata za najboljeg nogometaša svijeta toliko su snažni da smo nešto drugo teško mogli i očekivati. Tim više što je, mahom, glasovala mlađa populacija koja nikad nije gledala zlatnu ljevicu Mate Parlova na djelu, koja ne zna kakav je sportski “mesija” 80-ih godina prošlog stoljeća bio Dražen Petrović ili koliko su pak genijalnosti na parketu nudili košarkaški virtuozi Krešimir Ćosić i Toni Kukoč.

A neki glasači očito nisu dovoljno svjesni koliko je u Salt Lake Cityju 2002. dotad nezamisliv bio domet Janice Kostelić koja je tada osvojila tri zlata i jedno srebro na istim Olimpijskim igrama. A čini nam se, isto tako, da im je olako ispod radara prošao podvig njena brata Ivice. A naš najbolji skijaš 2011. bio je ukupni pobjednik Svjetskog kupa, i to kao sportaš koji je poniknuo u zemlji s jednim i pol skijalištem i s vrlo skromnom skijaškom tradicijom. Uostalom, Ivica i Janica 100-postotni su hrvatski proizvodi. Napravljeni od A do Ž u obiteljskoj radionici.

No Janica je bar druga jer mit o njenoj neponovljivosti živi i među današnjom hrvatskom mladeži. Naša “Snježna Kraljica” dobila je 33,15 posto glasova, gotovo sedam posto manje od Modrića (40,22 posto). Treći je Dražen Petrović (8,31 posto), a slijede Davor Šuker (4,74 posto), Mate Parlov (3,20), Sandra Perković (1,66), Blanka Vlašić (1,64), Toni Kukoč (1,43), Krešimir Ćosić (1,27), Ivano Balić (0,89 posto)...

Kao protuteža glasu naroda (mlađe dobi), unutar sportske rubrike Večernjeg lista organizirali smo internu anketu. I na njoj je Luka Modrić vrlo visoko (treći sa 107 bodova), ali ipak nije ispred istinskih ikona hrvatskog sporta Janice Kostelić (139 bodova) i Dražena Petrovića (117). No zato se jest ugurao ispred Parlova (103), Ćosića (57), Perković (55), Kukoča (41), braće Sinković (38), Balića (36), Ivice Kostelića (34), Ljubeka (33), Ivaniševića (31)...

S obzirom na to da smo istu ovakvu internu anketu proveli i u veljači ove godine, valjda primijetiti da je tada Luka Modrić, u našim očima, bio tek 11., iza Ljubeka, Ivaniševića, Balića. I tada su ispred svih bili Janica i Dražen, a treći je bio Parlov.

– To što je Modrić iskočio kao najbolji hrvatski sportaš svih vremena može se pripisati tome što je to najnoviji događaj, a pri tome i jako značajan. Mnogi vaši čitatelji nisu bili svjedoci drugih događaja, ali ovoga jesu, posebice jer se veliki hrvatski uspjeh dogodio u najpopularnijoj igri na svijetu. Ne treba zanemariti ni moment emocija jer naši su ljudi bili sigurno jako uzbuđeni, a tada je teško biti objektivan. Osim toga, svako vrijeme nosi svoje heroje, ljude s kojima se identificiraju, a ove je godine to Luka Modrić – prokomentirao je naš ugledni sportski psiholog Amir Zulić.

Zbog svega toga suglasni smo i s onim našim čitateljima koji su nam poručili da je teško miješati kruške i jabuke, odnosno da je nezahvalno uspoređivati domete iz različitih vremena i sportaše iz vrlo različitih sportova te da bi na vidjelo mogao doći generacijski jaz u percepciji. Jedan nam je pak mudro preporučio da ovakve izbore prepustimo povjesničarima, doajenima sportskog novinarstva i sportskim dužnosnicima duljeg vijeka trajanja.

A i oni će se zacijelo složiti s nama da u sportu postoje šampioni, veliki šampioni i fenomeni koji su zapravo neka nadklasa, oni koji kao imaju neke nadzemaljske moći. A to su oni koji su pobjeđivali sve sportske prognoze i teške zdravstvene oluje (Kostelići), oni koji mijenjaju discipline i dalje s lakoćom pobjeđuju (braća Sinković), koji stvore sami sebe u obiteljskoj šupi (Cro Cop), koji traju dvije karijere (Dragutin Šurbek), koji bacaju najbolje kada im preostane samo jedan hitac (Sandra Perković), oni koji su osvajali sve što se u amaterskom i profesionalnom sportu moglo osvojiti (Mate Parlov), koji osvoje Wimbledon kada su već otpisani (Ivanišević)...

Postoje, dakako, i legende kao što je Dražen Petrović čiji status njegov muzej čini jednim od najposjećenijih u Zagrebu ovih adventskih dana i koji posjećuju gosti iz Filipina, Indonezije, Brazila, Argentine, Meksika, Kine.... Uostalom, Dražen je sportska ikona nedovršene karijere i nikad neće prestati pitanja o tome što bi još hrvatska košarkaška reprezentacija osvojila da je Dražen proslavio puno više rođendana od 28. Isto tako, nikad neće prestati ni upiti o tome što bi još Janica osvojila da nije prekinula karijeru s 24 godine. Jer, nitko nikad nije tako vozio sve discipline alpskog skijanja kao što je to činila Janica. No ona je otišla na vrhu i prepustila oca trenera Antu svom bratu Ivici. Kada pak jednog dana u mirovinu ode i Luka Modrić, ostat će upamćen kao najveći promotor Hrvatske u svijetu kojeg smo ikad imali.

Glasovi posjetitelja na portalu Večernjeg lista

1. Luka Modrić (nogomet) 40,22 posto

2. Janica Kostelić (skijanje) 33,15 posto

3. Dražen Petrović (košarka) 8,31 posto

4. Davor Šuker (nogomet) 4,74 posto

5. Mate Parlov (boks) 3,20 posto

6. Sandra Perković (atletika) 1,66 osto

7. Blanka Vlašić (atletika) 1,64 posto

8. Toni Kukoč (košarka) 1,43 posto

9. Krešimir Ćosić (košarka) 1,27 posto

10. Ivano Balić (rukomet) 0,89 posto

Glasovi sportske rubrike Večernjeg lista

1. Janica Kostelić (skijanje) 139

2. Dražen Petrović (košarka) 117

3. Luka Modrić (nogomet) 107

4. Mate Parlov (boks) 103

5. Krešo Ćosić (košarka) 57

6. Sandra Perković (atletika) 55

7. Toni Kukoč (košarka) 41

8. braća Sinković (veslanje) 38

9. Ivano Balić (rukomet) 36

10. Ivica Kostelić (skijanje) 34

