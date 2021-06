Ćiro: 'Ma Krama svira k***u! Onaj mali je rješenje za sve, a Kova je napokon proradio!'

Treći put u svojoj povijesti hrvatska nogometna reprezentacija putuje na veliko natjecanje s dvije uzastopne utakmice bez pobjede u pripremama.

Ćiro Blažević je uoči Eura 1996. remizirao s Engleskom (0:0) i Republikom Irskom (2:2), a Zlatko Kranjčar je uoči SP-a 2006. igrao neodlučeno s Iranom (2:2) te izgubio od Poljske (0:1) i Španjolske (1:2).

Zlatko Dalić na Engleze ide s mršavim remijem s Armenijom (1:1) te porazom od Belgije (0:1). Ukupna izbornikova statistika na klupi Hrvatske sada izgleda ovako: 22 pobjede, sedam neodlučenih i 14 poraza.

Brod smo od 200 metara

I opet, koga u ovom trenutku briga za brojke! Bitno je samo ono što dolazi, a to je Engleska u nedjelju u 15 sati na Wembleyu.

Najuspješnijeg hrvatskog izbornika prije Dalića, Miroslava Blaževića, pitali smo imamo li se za što uloviti nakon poraza od Belgije u generalki za Englesku? Ćiro je na to pitanje – eksplodirao. Počeo je vikati!

– Imamo li se za što uloviti?! Pa mi smo, čovječe Božji, brod od dvjesto metara! Kako se ne bismo imali za što uloviti! Mi imamo puno razloga da budemo veliki optimisti – rekao je Ćiro i nastavio i dalje povišenim, gotovo prijetećim tonom:

– Najbolje rangiranu svjetsku reprezentaciju dvadeset minuta držali smo za vrat, nije mogla mrdnuti! Da sam tu utakmicu izgubio s 0:5, nakon što sam to konstatirao i vidio, opet bih bio optimist. A Belgija je bolja od Engleske. I zato sam veliki optimist, jer iako smo izgubili, za mene to nije bitno. Dapače, to je još bolje za totalnu mobilizaciju uoči utakmice s Englezima.

Što vas je toliko impresioniralo u igri naše reprezentacije?

– Pa tu se vidio koncentrat talenta koji samo Hrvati svako toliko mogu dati. I onaj Kovačić je napokon proradio, to je velika stvar, i Brozović također, ma svi! Razgovarao sam s Dalićem, ima još stvari koje se mogu unaprijediti. Onaj mali mora igrati...

Mislite li na Andreja Kramarića?

– Ma kakav Kramarić, svira k...u! Komparira se sa Šukerom... Gvardiol? Tako je! To je dobitak u takvom postotku da smo tu lijevu stranu potpuno riješili. Apsolutno je igračina koja se u svakom dijelu terena ponaša kao da je tamo rođen – tvrdi Blažević.

Ali, uz dužno poštovanje prema svima, mi nikako ne možemo dati gol? Zabili smo ih samo pet u isto toliko utakmica ove godine.

– Ma što pričate!? Dat ćemo mi gol, svi znamo kakav je Petković centarfor. Ako mu se igra, onda mu nitko ništa ne može. Kada mu se ne igra, j..i ga! U Belgiji je imao loš dan, ali će se protiv Engleza pokazati, da svi mi defetisti budemo demantirani.

Rebić još traži formu, nije ni blizu tome kakav je bio na Svjetskom prvenstvu?

– Rebić nije bio raspoložen u toj utakmici, ali je bio i ostao najmoderniji igrač, kojemu nitko ništa ne može. Vidjet ćete ga u utakmici protiv Engleza! Bit će ko raketa! – tvrdi Ćiro.

Razgovarali ste s izbornikom Dalićem, je li ipak bio malo pokisao zbog poraza?

– Nije on pokisao, on je vidio tu utakmicu isto ovako kao što sam je vidio ja. I ne smije se obazirati na neke kao što ste vi – pesimiste. Sine moj, preksinoć je Hrvatska prezentirala takav koncentrat talenta, a igrala je s devet-deset igrača. Dvojica nisu uopće igrala. Zamislite kada oni još počnu igrati! Neću vam reći tko su oni. Jednom sam Kovačića kritizirao za njegovu dobrobit, jer Mateo je moja simpatija još otkad je došao u Dinamo kao dijete, a on danas okreće glavu od mene i kaže – tko ste vi? Ma tko sam ja, Kovačiću! Pa da si pravi, stajao bi mirno kada Ćiro Blažević prolazi pokraj tebe! A on je sada pokazao da može, i uvjeren sam da može još više. Sretan sam što je napravio pomak u pozitivnom smislu, što je još napredovao – ističe Blažević.

Englezi će biti mobilizirani

Gdje nas vidite na Euru i kakvi će protiv nas biti Englezi, hoće li osjećati pritisak?

– Nemojte mi pričati o pritisku, jer onda u isto vrijeme pričate i o mobilizaciji. Bit će Englezi totalno mobilizirani jer imaju vrlo loše iskustvo s nama. To je sad ozbiljna utakmica. Nema tu ni f od folklora. A naši su mi uoči te utakmice dali do znanja da mogu ostati u vrhu svjetskog nogometa, a kamoli europskog. Pokazali su moć bez učinka dvojice-trojice igrača. A onaj Modrić počeo se zaje..., gurati suparniku loptu kroz noge, kao da je Sivori. Svaka mu čast! Luka je apsolutni fenomen i on uvijek donosi prevagu. Genijalac je kakvog ovi prostori još nisu vidjeli. A svi ga cijene više nego mi sami – zaključio je dežurni i nikad optimističniji Miroslav Blažević.

I što nam, nakon svega što je rekao, preostaje nego u nedjelju očekivati hrvatsku rapsodiju na Wembleyu...