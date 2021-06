Krećete na Euro? Evo koje vas sve mjere čekaju u Londonu i Glasgowu

Hrvatska Euro otvara 13. lipnja protiv Engleske u Londonu. Na klutnom Wembleyu trebalo bi biti minimalno 22.500 gledatelja i pohrlit će tamo zasigurno mnogi. No, s obzirom na to da je pandemija koronavirusa i dalje u zraku, cijela situacija oko nje opalit će šamar mnogima. Naime, pri polasku na Euro treba se imati na umu da za ulazak u Englesku navijači iz Hrvatske moraju se testirati najkasnije 72 sata prije polaska. Osim toga, po dolasku moraju u desetodnevnu karantenu i moraju se testirati drugi i osmi dan. Mogu se testirati i peti dan i s negativnim testom izaći iz karantene, no bez obzira na to, ovaj preostali test osmog dana i dalje je obavezan. Što se pak tiče drugog grada domaćina, u kojemu će vatreni nastupati u sklopu skupine D, Glasgowa, tamo stvari stoje ovako: dobra vijest je da je Glasgow s treće razine ograničenja pao na drugu, mjere su popustile, pa se sad može napuštati grad, ima i drugih olakšanja, no za ulazak u državu na snazi su iste mjere kao i za Englesku. Dodajmo da, osim Hrvata iz Hrvatske, na Otoku možemo očekivati i one iz Njemačke, Švicarske...

Lako je doći do Londona

Jasno je da je ograničenja nisu potpuno popuštena jer i naša reprezentacija zbog cijele situacije otkazala je kamp u Škotskoj i na utakmice će putovati iz Hrvatske.

Bilo kako bilo, na ovakav izlet treba se dobro spremiti, a i imati malo dublji džep jer već navedeni paket od dva testa, koja su potrebna za Englesku, košta 1500 kuna. Osim toga, dobro je znati da se bilo kakvo kršenje karantene ili izolacije kažnjava s i do 150.000 kuna.

No oni koji se i odluče na put u Englesku i Škotsku neće zažaliti. London je grad s otprilike devet milijuna stanovnika, jedno je od najvećih svjetskih financijskih središta, a na području grada govori se više od 300 jezika.

Nije ni neka filozofija doći do njega s obzirom na mnoge letove koji se nude. Grad ima čak pet glavnih zračnih luka i sve one imaju izravne letove s većine lokacija u Europi. London City Airport najbliži je centru, udaljen 14 km, dok je Heathrow udaljen 27 km. Sa svih zračnih luka do grada se može doći posebnom autobusnom prometnom vezom, a s nekih i brzim vlakom. Taksi bi, recimo, s Heathrowa, s kojeg treba 30 do 60 minuta do centra, koštao minimalno 49 funti (oko 400 kn). London ima jedan od najboljih sustava javnog prijevoza na svijetu, uključujući izvrsne pješačke i biciklističke staze, kao i podzemnu željeznicu i kultne crvene autobuse. Svakako treba posjetiti Tower Bridge i Tower of London koji je poznati zatvor i mjesto pogubljenja važnih osoba iz engleske povijesti. Zanimljiva je i kula Jewel Tower u kojoj se čuvaju krune, žezla, mačevi... Područje Westminstera najljepše je u Londonu. S jedne strane Temze moderan London Eye, a s druge Westminster Palace, Big Ben i crkva Westminster Abbey u kojoj su okrunjeni gotovo svi engleski kraljevi. Šetnjom St. James’s Parkom dolazi se do Buckinghamske palače, rezidencije kraljevske obitelji. London je pun muzeja, a valja posjetiti i Greenwich. U UK je normalna vožnja lijevom stranom, a tako se i pješaci kreću. Osim toga, u London se zbog česte kiše uvijek ide s kišobranom.

Kada se već dođe do Otoka, valja isprobati i lokalnu kuhinju. Britanija je poznata po svom doručku, koji se sastoji od prepečenog kruha s maslacem, kobasice, graha, slanine, jaja, rajčice i gljiva, a cijena tog obroka kreće se oko 10 funti (80-ak kn), ovisno o lokaciji. Cijene u “street food” restoranima idu do 130 kn. Fish and chips – pohani fileti ribe i prženi krumpirići simbol su engleske kuhinje i trebaju se probati. Osim toga, taj je prostor poznat i po sirevima, ali i po ispijanju čaja koji je postao dio britanske kulture. Svuda se može naći Earl Grey, a Britanci čaj vole popiti s mlijekom.

Ništa manje posebno navijačima neće biti ni u Glasgowu. To je grad s oko 600.000 stanovnika, treći je najveći grad u Ujedinjenom Kraljevstvu. Nalazi se na rijeci Clyde. Prvu utakmicu u Glasgowu Hrvatska na Euru igra protiv Češke 18. lipnja, a stadion će biti popunjen s 25 do 33 posto kapaciteta. Svakom vlasniku ulaznice dodijelit će se određeno vrijeme za ulazak na stadion. No, kako uopće doći do stadiona i Glasgowa? Grad ima tri međunarodne zračne luke. Zračna luka Glasgow od grada je udaljena 14 km, ZL Edinburgh 65 km, a ZL Glasgow Prestwick 50 km. Iz njih voze redovne autobusne linije do centra. Taksijem će iz zračne luke Glasgow trebati oko 20 minuta i koštat će to oko 24 funte (210 kn). Iz Prestwicka se može i željeznicom do glavnog kolodvora. Putovanja busom ili vlakom relativno su jeftina, a i jednostavno se i snaći jer autobusi imaju WiFi. Od centra grada do stadiona ima otprilike 50 minuta pješice. Ako se ide autom, valja imati na umu da Hampden Park neće osigurati parkiranje za privatna vozila, a u gradu će biti zatvorene i neke ceste.

Grad kulture i kilta

Prije i poslije utakmica valja razgledati katedralu iz 1560. godine koja je jedina “preživjela” reformaciju bez oštećenja. Treba se prošetati i Kelvingrove parkom koji je smješten na rijeci Kelvin u zapadnom dijelu Glasgowa. Unutar parka nalaze se Kelvingrove galerija i muzej. Uređen je u viktorijanskom stilu i nudi mnoge sadržaje (kafići, festivali, restorani...). Sveučilište u Glasgowu osnovano je 1451. i jedno je od najstarijih u engleskom govornom području. Mitchell Library jedna je od najvećih javnih knjižnica u Europi s 1,3 milijuna knjiga. Sjajan suvenir bio bi kilt, glavni element tradicionalne nošnje Škotske.