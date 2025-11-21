Naši Portali
Karataši uoči SP-a

Cipek: Nitko osim Turske s Balkana nema petero predstavnika poput Hrvatske

Autor
Dražen Brajdić
21.11.2025.
u 18:20

U ovaj kvalifikacijski ciklus uložili smo 380 tisuća eura no u Kairo idemo s jakim adutima, ističe predsjednik Hrvatskog karate saveza Davor Cipek koji se oslanja na klasu braće Kvesić i Eme Sgardelli, etabliranih medaljaša na velikim natjecanjima

U ponedjeljak će put Kaira na Svjetsko prvenstvo (27.-30. studenog) krenuti petero hrvatskih karataša i sedmero parakarataša. A to natjecanje najavila su Ivan Kvesić, Anđelo Kvesić i Sadea Bećirović te parakarataši Danijela Tomić i Stipe Barić.

A za razliku od parakarataša za koje je bila dovoljna samo prijava i dobra volja nacionalnog saveza, karataši su morali proći vrlo rigorozan sustav kvalifikacija jer na mundijalu nastupaju po 32 najbolja borca sa svih kontinenata. A pred njima je i novi sustav natjecanja koji podrazumijeva osam skupina po četiri iz kojih prva dvojica idu dalje, potom eliminacijski dan te na kraju dan borbi za odličja.

A Hrvatska je dosad u karateu imala samo tri svjetska prvaka. Prvi je to bio Belgijac pod hrvatskom zastavom Junior Lefevre, drugi Danil Domdjoni a treći Ivan Kvesić (2018.) koji je ovako prokomentirao novi sustav:

- Ovaj sustav vam na startu natjecanja omogućuje pravo na pogrešku jer i ako bi izgubili jednu borbu još uvijek imate izgleda za prolaz u eliminacijski dio natjecanja. Mi borci znamo imati problem s prvom borbom a u ovom sustavu se to da nadoknaditi. S druge strane, ta podjela na dane meni ne odgovara. Ja volim, kada se zahuktam, odraditi sve u jednom danu. A s ova tri dana znači da imaš previše vremena za razmišljanje što ja ne volim.

A evo kako razmišlja Ivanov stariji brat Anđelo kojem će ovo biti peti nastup na svjetskim prvenstvima.

- Dvaput sam bio treći, jednom peti i jednom sedmi. Idem uživati, meč po meč. Iskusan sam i vjerujem da mogu boljeti osjetiti natjecanje.

O pripremama muškog dijela reprezentacije pričao je pak Davor Mrzak, klupski trener braće Kvesić:

- Imali smo 24 dana zajedničkih priprema a na ovo Svjetsko prvenstvo idemo s našim osvajačima medalja poput braće Kvesić, Eme Sgardelli i Nikoline Golomboš. Ivan i Anđelo Kvesić su bili u finalima ovogodišnjih velikih natjecanja, Prvenstva Europe i Svjetskih igara, pa ne možemo glumiti skromnost. S obzirom na to da je riječ o novom formatu svi su njihovi konkurenti zacijelo nabrušeni.

Vrijedi to i za naše tri cure, Sgardelli, Golomboš i Bećirević, za koje izbornica Ivana Bebek Bašić kaže:

- Za nama je naporan ciklus kvalifikacija a u Kairo idemo s petero kvalitetnih sportaša a možda smo mogli imati još jedan do dva plasmana. Moj je dojam da se uz malo sportske sreće možemo vratiti s odličjima.

A to itekako priželjkuje Davor Cipek, predsjednik Hrvatskog karate saveza, ujedno i glavni tajnik Europskog karate saveza.

- U Kairu će biti žestoka konkurencija jer u ždrijebu neće biti nikoga tko ne zaslužuje tamo biti. A karataši iz 202 zemlje trudili su se ondje biti. Svjetski karate savez je novi sustav natjecanja počeo razvijati prije tri godine. U regiji, pri čemu mislim na Balkan, jedino Turska ima više kvalificiranih no oni imaju 2000 klubova a i u Europi je takvih vrlo mali broj. A sve to mi ne bismo uspjeli bez pomoći države jer u ovaj dvogodišnji kvalifikacijski proces uloženo je 380 tisuća eura - kazao je Cipek i ovako objasnio potrebu za novim sustavom natjecanja koji onemogućuje da nacionalni savezi mogu prijaviti koga god hoće.

- Manji nacionalni savezi s novim sustavom nisu zadovoljni no WKF radi na atraktivnosti i vidljivosti svojih natjecanja kako bi ona bila što privlačnija medijima i sponzorima. A sve to, taj svojevrsni sportski šou, može pripomoći nastojanjima da karate u Brisbaneu 2032. bude ponovo olimpijski sport.

Popis putnika za Kario: karataši: Ivan Kvesić, Anđelo Kvesić, trener Davor Mrzak; karatašice: Ema Sgardelli, Nikolina Golomboš, Sadea Bećirović, trenerica Ivana Bebek Bašić; parakarataši: Stipe Barić, Roko Boduljak, Toma Goatti Matijević, Petar Harambašić, Danijela Topić, Josip Šteko, Niko Žutelija, treneri Danijel Kufner i Damir Barić.

Na Svjetsko prvenstvo putuju još i suci Miroljub Berak i Miroslav Lončar, glavni tajnik Hrvatskog karate saveza Boris Vujičić, Rene Pernuš, fizioterapeutkinja Suzana Petrčić te Stjepan Bešenić kojem put plaća njegov klub Hercegovina Zagreb.

 
