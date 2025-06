Čiliću se sve poklopilo! Evo koliko je zaradio plasmanom na Wimbledon, cifra je pozamašna

Marin Čilić igrat će na ovogodišnjem Wimbledonu. Prvotno je trebao igrati kvalifikacije, ali nakon nekoliko otkazivanja Međugorac je izborio nastup u glavnom ždrijebu. Nakon izlaznih lista Čilić je bio četvrta alternativa, ali otkazivanjem Junchenga Shanga i Emila Ruusuvuorija skočio je na mjesto druge alternative. Potom je Nick Kyrgios – za kojeg još nije službeno upisano na listi da je otkazao nastup – objavio kako neće igrati ni jedan turnir na travi, a sada je nastup na Wimbledonu otkazao i Kei Nishikori.

Tako je Čilić preskočio kvalifikacije i osigurao izravan ulazak u glavni ždrijeb. Time će sigurno zaraditi barem 66 tisuća funti. Goran Ivanišević i Stefanos Tsitsipas počeli su suradnju nakon Roland Garrosa, a pripremu za sezonu na travi odradili su u Zagrebu na betonu. Iako nije imao pravi podražaj na travi, Grk je uspio slaviti u svom prvom meču ATP 500 turnira u Halleu. Tamo je porazio Luciana Darderija s 6:4, 3:6, 7:6 (5).

FOTO Ivaniševićevi rituali zapanjili su svijet! Znate li što je radio tijekom Wimbledona?

Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo ovog su tjedna prvi nositelji na ATP turniru iz Serije 500 u londonskom Queen's Clubu, u ponedjeljak su izborili nastup u četvrtfinalu nakon startne pobjede nad američkom kombinacijom Reilly Opelka/Ben Shelton – 7:6(5), 7:6(1). Antonia Ružić igrat će u drugom kolu WTA turnira iz Serije 250 u engleskom Nottinghamu. Nakon uspjeha u kvalifikacijama 22-godišnja Čakovčanka je na startu glavnog turnira bila prejaka za 59. tenisačicu svijeta, Talijanku Luciju Bronzetti – 6:0, 6:4.

Antonia je prvim setom projurila za 25 minuta, no u nastavku je bilo kudikamo više borbe. Talijanka je povela 3:1, no naša se igračica vratila i s dva nova breaka stigla do prve pobjede u njihovu drugom međusobnom dvoboju. Meč je završila s učinkom od jednog asa uz 65 posto prvog servisa, a realizirala je pet od 11 break-lopti. Ovim je rezultatom došla do novog renkinga karijere, 90. pozicije na WTA listi.