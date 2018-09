Čilić: Nishikori igra odlično, ali nadam se glasnoj podršci i pobjedi

Marin Čilić je dvoboju osmine finala US Opena pobijedio 10. tenisača svijeta Belgijca Davida Goffina sa 7-6 (6), 6-2, 6-4 nakon dva sata i 24 minute borbe te je izborio četvrtfinalni dvoboj protiv Japanca Keija Nishikorija, za kojega je ustvrdio da "igra odlično", ali i da se "nada ponovno glasnoj podršci i pobjedi".

Dvoboj Čilića i Goffina odigran je na preuređenom stadionu Louis Armstrong koji je za najboljeg hrvatskog tenisača već bio sretan dva dana prije, kad je protiv 19-godišnjeg Australca Alexa de Minaura uspio preokrenuti zaostatak od dva seta i nakon četverosatne iscrpljujuće borbe doći do pobjede. Iako je taj meč završen nakon dva sata i 20 minuta iza ponoći po lokalnom vremenu, teniski fanatici koji su ostali svjedočiti velikom Čilićevom preokretu kreirali su sjajno ozračje, a naš se najbolji tenisač i u nedjelju osjećao ugodno.

- Ponovno je bilo fantastično, nakon onog trilera od prije dva dana. Kad su se počele nizati meč-lopte, jedna, pa druga, samo sam se nadao da nećemo doći do osme. Srećom, uspio sam do pobjede već na trećoj - izjavio je Čilić u intervjuu koji je dao neposredno po završetku meča sa Goffinom u kojem je već na otvaranju izgubio servis.

- Sporo sam počeo, on je bio bolji. Ključno je bilo kad sam uspio doći do 'breaka' kod 4-5 i vratiti se u igru. Odlično sam odigrao kraj prvog seta. Nakon toga sam osjetio da je David usporio prvi servis, a nakon meča mi je rekao da je, nažalost, imao problema s ramenom. Nije najbolje igrao u ta dva seta, ali ja sam držao svoj ritam, igrao dobro i sretan sam - proanalizirao je Marin dvoboj protiv Belgijca od kojeg je izgubio prva tri međusobna dvoboja, ali je ovom pobjedom izjednačio rezultat na 3-3.

Sljedeća Čilićeva prepreka na putu do trećeg polufinala na US Openu je dobro mu poznati suparnik, Japanac Kei Nishikori koji ima prednost od 8-6 u međusobnim dvobojima.

- Bilo je puno velikih mečeva protiv njega, pogotovo ovdje na US Openu. Ovo će nam biti četvrti dvoboj ovdje.

Nishikori je skupio više pobjeda ukupno, ali Marin u mečevima na Grand Slam turnirima vodi sa 3-1, na US Openu 2-1. Naravno, vječno urezana u sjećanje je pobjeda u finalu US Opena 2014. godine, kad je naš tenisač osvojio svoj prvi, zasada i jedini Grand Slam trofej. Nishikori je ostao na tom jednom finalu. Jedinu pobjedu nad Čilićem u dvobojima na tri osvojena seta ostvario je 2010. u 2. kolu US Opena, kad je slavio u pet setova.

No, unatoč pozitivnom omjeru na US Openu i na Grand Slam turnirima, Marin je svjestan da je pred njim veliki izazov.

- Kei igra odlično, vidio sam nekoliko njegovih mečeva i vidio da odlično udara i koristi ove uvjete. Za mene je najvažnije da nastavim igrati agresivno, nadam se da ću opet imati glasnu podršku i da ću pobijediti - zaključio je naš tenisač.

Hrvatska ostala bez predstavnika u muškim parovima

Franko Škugor i Britanac Dominic Inglot nisu uspjeli izboriti plasman u četvrtfinale konkurencije muških parova na US Openu u New Yorku, gdje su ih u noći s nedjelje na ponedjeljak u osmini finala pobijedili Amerikanci Mike Bryan i Jack Sock sa 6-2, 6-4.

Škugor se tako pridružio Ivanu Dodigu i Nikoli Mektiću, koji su također sa svojim partnerima, Španjolcem Marcelom Granollers-Pujolom, odnosno Austrijancem Juergenom Melzerom, zaustavljeni u osmini finala.

Osim Marina Čilića, tako su u seniorskoj konkurenciji na posljednjem Grand Slam turniru u sezoni ostali Franko Škugor i Nikola Mektić u mješovitim parovima, a jedan protiv drugoga će se boriti za mjesto u polufinalu. Škugor igra s Rumunjkom Olaru, a Mektić s Poljakinjom Rosolskom.