Cibona se za bodove protiv borbenog Dinama poprilično namučila

Da bi nadjačali Dinamo i izborili treću ovoprvenstvenu pobjedu, košarkaši Cibone morali su se namučiti više no što su planirali (90:84). Da su se naradili za ove bodove, priznao je i Cibonin prvi razigravač Borna Kapusta (8 asista) koji je sa svojih 17 koševa u prvom poluvremenu spašavao svoju momčad od mogućeg velikog bijega gostiju.

- Ušli smo u utakmicu opušteno i dinamovci su to iskoristili. Srećom, do kraja prvo poluvremena uspjeli smo se nekako vratiti. Cijela utakmica je bila u nekom egalu, no izvukli smo pobjedu.

Na isteku prve četvrtine motivirani dinamovci imali su "plus 11" (24:13) no taj kapital nisu znali sačuvati. Zašto? Pokušao je to objasniti najbolji kapetan i najbolji dinamovac Hrvoje Garafolić (28 koševa, 5 trica, 9 skokova, 3 asista):

- Odigrali smo utakmicu zanimljivu za publiku. U prvom poluvremenu smo imali i dvoznamenkastu prednost no nakon toga su nam se dogodile neke "dječje bolesti", pad koncetracije pa smo izgubili. No, iz ovog poraza možemo izvući i dosta dobrih stvari.

Slično je zborio i Dinamov strateg Mario Štirjan:

- Moji su momci ostavili posljednji atom na terenu. Unatoč porazu, drago mi je što smo održavali utakmicu neizvjesnom do posljednje tri minute. Predstava je to koja nas može veseliti i podstrek je za dalje jer smo pružili dobar otpor abaligašu.

Možda bi taj otpor bio i jači da iskusni Ivan Novačić (17 koševa) četiri i pol minute prije kraja nije napravio peti, eliminirajući, prekršaj. A u završnici nije bilo ni veterana Markote.

- Damir je dobio neki udarac pa sam odlučio s nižom petorkom pokušati iznenaditi, no danas nije upalilo - objasnio je Štirjan koji je, nakon svega, djelovao zadovoljnije nego trener pobjedničkog sastava Josip Sesar:

- Možemo biti sretni što smo dobili jer energetski nismo bili dobri. Posebice ne na u prvoj četvrtini u kojoj smo zabili samo 13 a primili 24 koša što nam se, takav mlak ulazak, na našem parketu ne smije događati. A nedopustivo je bilo i da nam suparnik uhvati 15 skokova u napadu što je također slika slabe energije. A s takvom energijom, kakva je bila ovaj put, u nedjelju u Beogradu protiv Mege nećemo dobro proći.

Jedan od onih koji je bio energetski dobar bio je 20-godišnji Ivan Perasović (14 koševa) koji je sa četiri trice pokazao da nije igrač koji će biti koncepcijski rizik suparnika. I da nije igrač bez šuterskog ranga.

- Kada se nekome zalijepi etiketa to ponekad ode u besmislicu. Peras je jako dobar i vrijedan momak koji nakon svakog treninga ostane šutirati.

Osim Perasa i Kapuste, dvoznamenkasti među cibosima bili su i bek Ivan Majcunić (13 koševa, četiri trice) i krilo Lovro Mazalin (14 koševa). Kod dinamovaca, bodrenih od manje skupine Bad Blue Boysa, najzapaženiji su bili već spomenuti Garafolić (28) i Novačić (17) a dobru partiju pružio je Andro Anzulović (12 koševa, 4 asista, 3 osvojene lopte).