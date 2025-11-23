Cibona se sa Samoborcima "hrvala" tri četvrtine pa proslavila pobjedu s Burekom

Još krajem posljednje četvrtine činilo se da bi gosti iz Draženova doma mogli otići kući pjevajući "Samoborci vino piju z lonci" no onda su Cibonini navijači ipak dočekali očekivano. Nakon velike bitke "prsa o prsa" u prve tri dionice, cibosi su tricom Robersona prvi put poveli u 33. minuti (76:74) i utakmicu mirno priveli kraju zahvaljujući učinku od 31:12 u posljednjoj četvrtini.

Nakon pobjede nad premijerligaškim debitantom Samoborom (97:82), Cibonin trener Ivan Rudež ovako je prokomentirao radni dan svojih igrača.

- Pokazali smo dva lica. U prvom dijelu nismo mogli nikako spojiti tri obrane a i promašivali smo neke otvorene šuteve pa se uvukla nesigurnost. No, nema Samobor bez razloga pet pobjeda. To je momčad koja ima možda i najbolju centarsku liniju u Premijer ligi ali i mlade lepršave bekove od kojih nam je Krajnović radio velike probleme. Mi smo se s punim poštovanjem pripremali za ovog suparnika i ja nisam zadovoljan s nekim reakcijama u prvom poluvremenu. Imali smo energiju ali ne i taktičku koncentraciju. Čakarun je najbolji dodavač među centrima u ligi i on nas je uništavao sa svojim rješenjima s posta gdje je puno šuteva kreirao za druge. I dok se nismo adaptirali, dok on nije malo ušao u umor teško je bilo rastvoriti utakmicu u našu korist. No, možemo reći da smo ponosni što su utakmicu šuterski iznijeli naši najmlađi igrači Katanović i Bart.

I doista, Katanović je svoja četiri koša zabio s boka u razdoblju kada se Cibona trudila vratiti iz "minus 10" (54:64) a Bart je 10 od svojih 15 koševa zabio u posljednjoj četvrtini u kojoj se, sa suparničke strane, šuterski ugasio odlični centar Cinac koji je do tog trenutka zabio četiri trice.

- Kad su mi asistenti rekli koliki je Cinac prošle sezone imao prosjek protiv Cibone para mi je krenula iz ušiju. Mislim da je imao dva puta 30 i više koševa pa ovo možemo smatrati nekim polovičnim uspjehom da smo ga mi sveli na 18 koševa. Otvorio nam se dva pick and popa, sa skokom u napadu i pogođenim slobodnim bacanjima i to je očito kvalitetan igrač.

Najefikasniji Cibonin igrač bio je pak centar Matej Rudan koji je profitirao iz "pick and roll" igre sa svojim bekovima, ponajprije sa kapetanom Radovčićem koji je imao 10 asistencija.

- Matej je najefikasniji kada radi najjednostavnije stvari. Taj "roll" mu je dobro išao u drugom poluvremenu, razigravači su ga nalazili i bio je stvarno efikasan - istaknuo je Rudež kojem je rasplet susreta omogućio da u završnici ponudi minute svom 12. igraču, 18-godišnjem Borni Bureku, koji je postigao svoje prve koševe u domaćem prvenstvu.

- Njegove noge i glava su jaki. Ima noge da čuva svoju poziciju i glavu da strpljivo radi i sluša i malo po malo će mu se to i vraćati.

Ovo što radi, a dobro radi, vratit će se i mladom treneru s klupe Samobora Petru Babiću koji je ovako prokomentirao utakmicu:

- Cibona je zasluženo slavila. Puknuli smo u posljednjoj četvrtini, naročito u trećoj u kojoj smo imali 11 izgubljenih lopti. No, igrali smo bez tri igrača iz rotacije pa protiv ovako dobre momčadi nije išlo.

Priznaje Pero da je i sam ugodno iznenađen skorom kojeg nakon devet kola (5-4) ima njegova momčad.

- Da mi je to netko ponudio prije početka Premije lige odmah bi potpisao. Veseli me da ne stagniramo. Kada smo krenuli s pripremama bilo je dosta skepse jer neki igrači nikad nisu trenirali na taj način. No, kroz rad će se uvijek pokazati rezultat i to nas za sada drži.

Zacijelo je ugodan osjećaj biti trenerom najugodnijeg iznenađenja Prvenstva i to u svojoj debitantskoj sezoni.

- Laska to no ja pokušavam ostati skroman. Ispred mene je, nadam se, mnogo dobrih sezona. Ja volim raditi u miru i tišini i da rezultat pokaže moj rad.

Zanimljivo je da je Babić prošle sezone bio pomoćni trener u Cedeviti Junior u kojoj ga nisu vidjeli kao prvog trenera a sada, nakon što su se razišli s Vladimirom Anzulovićem, neki možda zbog toga i žale.

Kod pobjednika dvoznamenkasti su bili Rudan (19), Amerikanci Roberson (18) i Hepa (18) te Bart (15) i Radovčić (10). Kod gostiju košgeterski je prednjačio Krajnović (23 koša, 4 trice) a zapažene role imali su i centri Cinac (18 koševa, 7 skokova) i Čakarun (14 koševa, 7 asista) a dvoznamenkasti učinak imali su i Levanić-Kutni (13) te Kos (10).