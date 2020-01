Červar: 'Uživao sam, dugo nismo ovako dobro igrali'

Hrvatski rukometaši stigli su do nove pobjede na Europskom prvenstvu. Izabranici Line Červara su u Grazu pobijedili Bjelorusiju s 31:23 (15:10).

Izbornik je nakon utakmice bio oduševljen igrom svojih igrača.

- Dugo nismo ovako dobro igrali, uživao sam gledajući igrače. Ne znam koliko bi ih nahvalio, ali ne smijemo se previše uzvisiti u ovoj pobjedi. Dug je put, imamo još puno posla - rekao je Lino Červar za RTL.

Podrška s tribina je ponovno bila fantastična.

- Naježio sam se zbog ovih naših navijača. To je bilo neviđeno. Ne mogu ostati ravnodušan na takvu podršku, bilo je prekrasno. Hvala svima, ovo je za njih. Jako dobro smo se pripremili i analizirali Bjelorusiju. Držali smo se plana od prve do zadnje minute. Odlično smo ih zatvorili i njihovi glavni igrači nisu uopće mogli doći do izražaja - istaknuo je Lino Červar i dodao:

>> Pogledajte video: hrvatski navijači oduševljeni na još jedne pobjede

- Momčadskom igrom smo pokazali da se puno toga može napraviti. Oni su danas bili tim i to su pokazali na parketu. Neću nikoga posebno isticati, svi su dali svoj obol. Slijedi utakmica sa Srbijom i idemo dalje.

Igor Karačić bio je odlično raspoložen. Zabio je šest golova, te je izabran za igrača utakmice.

- Bilo je prelijepo igrati. Želim se zahvaliti navijačima. Igrali smo kako smo se dogovorili i ispoštovali sve od prve minute. Sve smo zatvorili. To nas mora krasiti, jaka obrana i što više golova - rekao je Igor Karačić i dodao:

- Samopouzdanje ekipe se diže, puno je utakmica ispred nas, za sada sam prezadovoljan kako napredujemo s obzirom na ozljede. Protiv Srbije idemo sto posto.

Navijačima je bio oduševljen i kapetan Domagoj Duvnjak.

- Hvala im, bilo je nevjerojatno vidjeti dvoranu u kockicama, nevjerojatna atmosfera. Što se tiče utakmice, odigrali smo odlično, poveli 7:2 pa upali u crnu rupu. Onda smo opet odigrali kako smo se dogovorili, jaka obrana i kontre. Idemo dalje, prekosutra nas čeka Srbija.