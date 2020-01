UŽIVO Hrvatska će protiv Bjelorusije opet imati bučnu podršku navijača

Rukometaši Bjelorusije, naši današnji suparnici u drugom kolu skupine, nastupaju šesti put na Europskom prvenstvu. Zanimljivo je da su bili sudionici prvog EP-a, u Portugalu 1994. godine kada su osvojili osmo mjesto. To im je ujedno i najbolji plasman do sada. Nikad do sada nisu bili ni blizu situacije da naprave nekakav veći iskorak. Kažu da je došlo vrijeme za njih. Je li to doista tako, pokazat će današnji susret protiv Hrvatske.

Zanimljivo je da smo protiv Bjelorusije igrali pet utakmica na velikim natjecanjima te još sedam u raznim kvalifikacijama. I nikad nismo izgubili – imamo 15 pobjeda i dva neodlučena rezultata. Na sve tri utakmice na europskim prvenstvima smo ih pobijedili. Što se tiče rostera, većina ih igra u dva najbolja bjeloruska kluba, Meškovu i Minsku. No oni najbolji igraju u inozemstvu. Tako su Karalek i Kuleš u Kielceu, a Puhovski u Motoru.