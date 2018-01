Cedevita izgubila od Budućnosti u Eurokupu

Poluprazna dvorana Doma sportova možda i jest nešto na što je hrvatska košarka navikla, ali sada je to još izraženije jer nije se ljudima izgleda dalo u srijedu dolaziti na košarku kada su ionako svi već vjerojatno u rukometu koji počinje sutra. No, u sklopu 2. kola G skupine Top 16 faze Eurokupa Cedevita i Budućnost VOLI svoje su odradili. Slavili su svi na početku 70. rođendan košarkaške legende Nikole Plećaša, a na kraju je Budućnost slavila pobjedu od 78-75.

Krenuli su dobro momci Jure Zdovca nisu imali previše posla na početku jer prva četvrtina izgledala je kao malo lakši trening, nisu se stigli ni pravo oznojiti, ali je to zato uspjelo treneru Budućnosti koji je gubio živce pored terena. U jednom trenutku Zagrebaši su vodili 12 razlike (22-10). Teško je to palo gostima jer su nedavno u derbiju ABA lige po drugi put u sezoni pobijedili Crvenu Zvezdu. Njih su 'sredili', a Cedevitinu nisu mogli... Ukić je sve pokrenuo već s prvim zviždukom, a dalje su vukli Murphy i Nichols. Na veliki odmor momčadi su otišle s 43-23, ali nakon njega stvari su se malo okrenule, razlika se polako topila, a Budućnost je došla do vodstva po prvi puta i to tri minute prije kraja treće četvrtine.

- Ista priča kao i u treningu, dobro smo otvorili utakmicu, ali poslije nekoliko grešaka uđemo u neki kontra-ritam. Moramo popraviti to i dalje raditi sa što manje tih crnih rupa – rekao je Andrija Stipanović koji je zabio 13 koševa. Najbolji u redovima Cedevite ipak je bio Džanan Musa s 14 koševa, dok je goste predvodio Nemanja Gordić s njih 18.

- Dobar su tim, igraju dobro, igraju tvrdo. Nisam zadovoljan kako smo igrali prvo poluvrijeme, ne znam je li to zato što smo prije par dana igrali sa Zvezdom, ali uspjeli smo sada - rekao je trener Budućnosti Džikić.

- Još jedan težak meč poslije Zvezde, loše smo otvorili utakmicu, promašili neke zicere, ali kasnije smo se vratili – zaključio je igrač Budućnosti Sead Šehović.

Zagrepčani su već u prvom kolu u Trentu propustili priliku za neke bodove i iz Italije se vratili s porazom, a onda se ni doma nisu proslavili. Zadovoljan nije bio trener Jura Zdovc.

- Očekivao sam ovakvu utakmicu, Budućnost u dobrom ritmu. Promašili smo dosta otvorenih šuteva, a kod njih obrnuto, rasli su, pogađali teške šuteve. Fale nam ta dva igrača Krušlin i Ramljak jer oni su defenzivci i tu se vidjelo da smo energetski padali, mada smo našli tu neku snagu da se možda izvučemo, ali nismo imali tu sreće – zaključio je Zdovc.