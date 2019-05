Carolina na pragu konferencijskog finala, Dallas izjednačio

Jedna pobjeda nedostaje hokejašima Caroline za proboj u konferencijsko finale doigravanja za Stanley Cup nakon što su pred svojim navijačima pobijedili New York Islanderse s 5-2 i poveli 3-0 u seriji, dok je Dallas kao domaćin svladao St. Louis i izjednačio rezultat u seriji na 2-2.

Uragan iz Sjeverne Karoline je nezaustavljiv. Petom uzastopnom pobjedom u doigravanju Hurricanesi su stigli na korak od plasmana u konferencijsko finale, a u noći s petka na subotu (1 sat) imat će priliku pred svojim navijačima 'pomesti' New York Islanderse, nakon što su ih u trećoj utakmici nadigrali s 5-2.

No, konačan rezultat ne otkriva koliko su ravnopravni bili gosti. Naime, dvaput su nadoknadili gol zaostatka, a posljednja dva gola primili su u zadnjoj minuti, kad su povukli vratara ne bi li dobili igrača više na ledu i pokušali doći do preokreta.

Teuvo Teravainen (7, 60) je postigao dva pogotka za pobjednike, a po jednom su se u strijelce upisali Justin Faulk (32), Justin Williams (51) i Sebastian Aho (60). Za 'otočane' su golove postigli Devon Toews (9) i Josh Bailey (35).

St. Louis je u Dallasu prvi došao do pogotka, kad je Vladimir Tarasenko iskoristio igrača više u 6. minuti, ali to nije uzdrmalo domaću momčad. 'Zvijezde' su odgovorile s četiri pogotka, a Ben Bishop je do kraja dvoboja propustio još samo jednu pločicu u mrežu, kad je u 54. minuti Robert Thomas ublažio poraz Bluesa.

Strijelci za Dallas bili su Jason Dickinson (12), Jason Spezza (20), John Klingberg (30) i Roope Hintz (38), dok su po dvije asistencije upisali Tyler Seguin, Aleksander Radulov i Mats Zuccarello.

Peta utakmica bit će odigrana u St. Louisu u noći s petka na subotu (3.30 sati) po srednjoeuropskom vremenu.