Carlsberg se vraća u igru – kao službeno pivo UEFA nogometnih reprezentacija

Carlsberg se vratio na veliku nogometnu scenu. Povodom novog partnerstva s UEFA-om, kojim Carlsberg postaje Official Beer of UEFA National Team Football, jučer je u City Centeru West održana atraktivna nogometna aktivacija koja je oduševila posjetitelje i najavila početak uzbudljivog poglavlja u Carlsbergovoj nogometnoj priči.

Kroz interaktivnu instalaciju u kojoj su posjetitelji pokušavali pogoditi loptu u gol, Carlsberg je spojio dvije velike strasti, nogomet i pivo, te još jednom dokazao da donosi ono najbolje od sporta i zajedništva. Sudionici su imali priliku osvojiti simbolične nagrade i ulazak u tajnu nagradnu igru, dok je atmosfera podsjećala na ono što najbolje opisuje Carlsberg: kolektivni duh i navijačku energiju.

Foto: UEFA

Ova aktivacija dio je šire kampanje kojom Carlsberg obilježava povratak među vrhunske europske nogometne sponzore. Novi ugovor obuhvaća niz prestižnih natjecanja, uključujući UEFA EURO 2028™, UEFA Women’s EURO 2029™, UEFA Nations League Finals™ (2025., 2027. i 2029.), UEFA Women’s Nations League™ (2025.–2030.), Men’s European Qualifiers™ (2025.–2029.), Women’s European Qualifiers™ (2028. i 2029.) te UEFA Futsal EURO™ (2026. i 2030.).

Partnerstvo s UEFA-om označava Carlsbergov povratak u vrh europskog reprezentativnog nogometa. „Carlsberg i UEFA partneri su još od UEFA EURO-a 1988., i uzbuđeni smo što zajedno započinjemo novo poglavlje. S nevjerojatnim nizom europskih reprezentativnih natjecanja koji je pred nama, veselimo se što ćemo igru približiti navijačima i učiniti svaki trenutak još posebnijim.” izjavio je predsjednik UEFA-e Aleksander Čeferin.

Foto: Carlsberg

Riječ je o prirodnom nastavku Carlsbergove 177 godina duge tradicije podrške sportu, od legendarne suradnje s Liverpool FC-om, do podrške navijačima diljem svijeta.

„Carlsberg i nogomet čine sjajan tim. Kroz ovo partnerstvo želimo ljubiteljima nogometa diljem Europe omogućiti pristup najboljim trenucima igre. Naš povratak u UEFA National Team Football još je jedan način da spojimo ono što volimo: pivo, sport i ljude,“ poručuju iz Carlsberga.

Foto: Carlsberg

Nakon uspješne zagrebačke aktivacije, Carlsbergova nogometna postaja putuje dalje: 30. listopada u City Center One Split, a 31. listopada u Max City Pulu, gdje će svi ljubitelji nogometa moći osjetiti djelić atmosfere koja čeka navijače na nadolazećim UEFA natjecanjima.

Carlsberg je poznat po tome što stvara – vjerojatno najbolje trenutke u nogometu.

A ima li prostora za još? Vjerojatno.