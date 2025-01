Cannavaro protiv Arsenala ne smije napraviti jednu stvar, to bi bilo ravno samoubojstvu Dinama

Dinamo je stigao u London na utakmicu sedmog kola Lige prvaka, utakmicu koju će od 21 sat odigrati protiv Arsenala. Plavi su jučer na Emiratesu odradili trening, iskušali travnjak na kojem će pokušati napraviti iznenađenje. Jer, Arsenal je u svakom slučaju favorit u ovom susretu, bio bi u toj ulozi i da su plavi kompletni, a oni su zapravo jako daleko od toga.

Fabio Cannavaro pokušat će složiti momčad koja može zaustaviti sjajni Arsenal, ali to mu neće biti lako s obzirom na to da nema Petkovića i Sučića, da Mišić, iako je počeo trenirati, nakon oporavka još nije odigrano ni minutu, a onda je otpao i Theophile. To je novi udarac za plave, Cannavaro je na pripremama slagao napadačku igru s kojom će krenuti u juriš na vrh hrvatskog prvenstva, no u nekoliko navrata radio je i u obrani s petoricom u zadnjoj liniji, napunjenom sredinom, što je zacijelo bila ideja za utakmicu s Arsenalom u kojoj Cannavaro debitira na klupi Dinama.

Ostali su i bez Theophilea

U tih pet u zadnjoj liniji zacijelo je ključno mjesto imao Kevin Theophile-Catherine, iskusni stoper koji je postao neizostavni član udarne postave, bez obzira na svoje godine. No, i on se ozlijedio, a tek će se vidjeti koliko je ozbiljno, pa su tako Zagrepčani u novim problemima, pogotovo za tu utakmicu protiv goropadnog Arsenala koji će protiv Dinama tražiti pobjedu i pokušati osigurati preskakanje šesnaestine finala Lige prvaka.

Budući da smo gledali Dinamo pod Fabijom Cannavarom samo u tri pripremne utakmice u kojima su gotovo svi igrači dobili nekakvu minutažu, teško je predvidjeti s kakvom će idejom talijanski strateg krenuti u ovu utakmicu. Ne vjerujemo da će izmišljati 'toplu vodu', za očekivati je da će plavi stati u čvrsti blok, sa zgusnutom sredinom i da će onda preko tranzicije pokušati ugroziti momčad Mikela Artete. Izaći otvorenog garda, kao što to Cannavaro kani u HNL-u, s presingom i visokom postavkom, zacijelo bi bilo blizu nogometnom samoubojstvu, srljanje 'grlom u jagode'. Naime, Arsenal je u engleskom prvenstvu naviknuo na otvoreni gard suparnika i to jako dobro koristi te je u borbi za naslov prvaka, iako je u posljednjoj utakmici kiksao jer je imao 2:0 vodstvo, ali je dva boda izgubio nakon što je Aston Villa postigla dva pogotka.

Glavni je zadatak Fabija Cannavara osvajanje naslova prvaka Hrvatske, no Liga prvaka i ovakve utakmice kakva je današnja s Arsenalom iznimno su važne za ono što predstoji u sljedećim danima. Dinamu se nikako ne smije ponoviti Bayern i onaj debakl u Münchenu, to bi ostavilo trag i na nastavak sezone. Vjerujemo da plavi mogu odigrati dobru, pametnu utakmicu, pokazati da se mogu nositi s velikanima kakav je Arsenal. Bilo bi lijepo kad bi mogli uživati na sjajnom Emiratesu, stvoriti probleme Arsenalu jer je Liga prvaka za plave nagrada za sve što naprave u HNL-u. Uostalom, u posljednjim sezonama u Europi pokazali su da mogu parirati velikanima, pa zašto to ne bi mogli i danas.

Dinamo je kao posebnog gosta na ovu utakmicu poveo Eduarda da Silvu, nekadašnjeg sjajnog napadača plavih, ali i igrača koji je igrajući za Arsenal pokazao svoju klasu.

Eduardo: Veselim se Emiratesu

– Meni je velik privilegij biti pozvan kao počasni gost kluba za koji sam igrao, koji me napravio onime što jesam. I Arsenal gdje sam proveo pet godina i pokazao kvalitetu. To će za mene biti posebna utakmica, počašćen sam što ću biti tamo – kazao je Eduardo za službene klupske stranice i dodao o današnjoj utakmici:

– To će biti otvorena utakmica, Dinamo bi mogao iznenaditi. Svi znaju da je Arsenal favorit, a kad je tako, sve je moguće. Može to biti lijepa priča u Londonu. Ima Arsenal ozlijeđenih igrača, ali ima i široki roster. Bit će to lijepa utakmica za gledanje. Da, ima i Dinamo problema s ozljedama, ali ima ih svaki klub. Zato će neki igrači dobiti priliku, bit će motivirani, igrati na Emiratesu u Londonu velika je stvar – rekao je Eduardo, a mi se možemo nadati da će to biti doista lijepa utakmica iz koje će Dinamo izaći uzdignute glave.