Pred Dinamom je povijesni dan: Za pet dana ostvarit će se maksimirski san, stiže konačna promjena

Pred Dinamom je povijesni dan, a na sjednici Skupštine Kluba, koja će se održati 19. kolovoza, plavi namjeravaju ispuniti obećanje dano članovima – obećanje o potpuno demokratskom Dinamu.

Po volji članova

"Izglasavanjem novoga klupskog statuta, prvi put u povijesti našeg kluba, izbori će biti potpuno demokratski. Izvršni odbor više neće birati većinu članova Skupštine. Od sada, svako mjesto u Skupštini popunjavat će se isključivo voljom članova – prema principu 'jedan član – jedan glas'", stoji u pismu predsjednika Dinama Velimira Zajeca, koji nastavlja:

"Ovo je temeljno izborno obećanje koje smo dali našim članovima prošle godine kada smo pobijedili na izborima, a ono je sada pred time da postane naša stvarnost. Novi statut uvodi i jamstvo višestranačja. U slučaju da se na izborima kandidira samo jedna lista, ona neće popuniti sva mjesta u Skupštini. Pet mjesta ostat će rezervirano za povjerenike s najviše pojedinačnih glasova, i to zato da bismo osigurali raznolikost mišljenja i demokratsku ravnotežu. Prvi put volja većine članova izravno će biti povezana s osobom predsjednika Kluba. Izabrani predsjednik imat će jasan izborni legitimitet, ali i jednako jasnu odgovornost. Njegov legitimitet dolazi s tribina, od članova, ali i odgovoran je vama. Odluke i rad predsjednika Kluba bit će podložni transparentnim mehanizmima nadzora drugih tijela. Predsjednik odgovara Skupštini, a redoviti nadzor provodi Nadzorni odbor – produžena ruka Skupštine i članova koji su joj dali povjerenje. Tako ćemo osigurati upravljačku stabilnost i jasnoću odgovornosti", piše Zajec na službenoj stranici Dinama.

"Posebno mi je važno istaknuti da su članovi imali pravo sudjelovati u kreiranju Statuta. Više je od 25% zaprimljenih amandmana prihvaćeno, u cijelosti ili djelomično. Među njima i jedan od ključnih prijedloga: ako nijedna lista ne osvoji više od 50% glasova u prvom krugu, održat će se drugi krug izbora u koji ulaze dvije liste koje imaju najveći broj glasova."

Svaki glas jednako vrijedi

"Ovo što je sada pred nama nije samo pravni dokument. Ovo je ugovor povjerenja između Dinama i njegovih članova. Ovo je rezultat gotovo generacijske borbe. Izglasavanjem novog statuta Dinamo napokon postaje klub u kojem svaki glas jednako vrijedi. Naša snaga oduvijek je bila u zajedništvu, a sada će biti i u demokraciji. Dinamo je klub svih svojih članova, a to više neće biti samo naš osjećaj, to će biti naš statut. Da bi se ostvarile želje svih pravih dinamovaca i ljudi koji vjeruju u društvene vrijednosti demokracije, potrebna je dvotrećinska podrška članova Skupštine Dinama. Vjerujemo i nadamo se da će zajedništvo i ljubav prema Dinamu biti jači od svih podjela te da ćemo zajedno ispisati jedno od najvažnijih poglavlja u povijesti našeg kluba", stoji u Zajecovu priopćenju. A on će zacijelo izgubiti svoje ovlasti, koje su i sad uglavnom protokolarne.