Sudac je mahao crvenim kartonom kao da nema sutra... Jesu li Rukavina i Fruk s pravom isključeni?

Hrvatski prvak stigao je u Bugarsku s velikim ambicijama. Nakon obećavajućih 0:0 na Rujevici, uzvratna utakmica kvalifikacija za Ligu prvaka protiv Ludogoreca nudila je realnu nadu za prolazak. No, europski san pretvorio se u pravu noćnu moru. Konačni rezultat od 3:1 za bugarskog prvaka označio je bolno ispadanje za Riječane, no priča ove utakmice nije ispričana samo golovima, već potpunim disciplinskim krahom koji je momčad s Kvarnera ostavio s devetoricom igrača na terenu, nemoćnu da promijeni svoju sudbinu.

Iako početak utakmice nije obećavao, ulaskom iskusnih Čopa i Gojaka u nastavku, Rijeka se probudila i počela ozbiljno prijetiti. Već u 47. minuti, Toni Fruk, koji će kasnije postati jedan od tragičara, sjajno je pucao i pogodio vratnicu, najavivši ofenzivu hrvatskog prvaka. Ubrzo nakon toga, Menalo je promašio ono što se činilo kao siguran pogodak, no pritisak se konačno isplatio u 71. minuti. Litavac Justas Lasickas, koji je u igru ušao tek pola minute ranije, uputio je oštar ubačaj s desne strane. Vratar Ludogoreca nespretno je reagirao, a loptu je prema golu skrenuo Amer Gojak za izjednačenje i rezultat koji je Rijeku vodio dalje. U tim trenucima činilo se da je Rijeka na korak do velikog uspjeha.

No, euforija je trajala svega šest minuta. Umjesto da iskoristi psihološku prednost, Rijeka si je sama presudila. U 77. minuti, Gabriel Rukavina je na centru igrališta izveo brutalan i potpuno nepotreban start, uletjevši suparniku otvorenim đonom visoko iznad koljena. Sudac nije imao nimalo dvojbe i odmah mu je pokazao izravni crveni karton. Rukavinina nevjerica i čuđenje nakon zaslužene kazne samo su dodatno pojačali dojam potpune dekoncentracije i neodgovornosti u ključnim trenucima, ostavivši suigrače na cjedilu u najgorem mogućem trenutku.

S igračem manje, Rijeka se grčevito branila, no pritisak Ludogoreca bio je prejak. Bugari su iskoristili brojčanu prednost i stigli do pobjedničkog pogotka za 2:1. A onda, u samom smiraju prvih 90 minuta susreta, dogodio se konačni slom. Igrala se osma minuta sudačke nadoknade kada je i Toni Fruk izgubio živce. Nakon jednog prekršaja, sudac mu je prvotno pokazao žuti karton, no uslijedila je intervencija iz VAR sobe. Nakon pregleda snimke, odluka je promijenjena u izravno isključenje. Bio je to trenutak koji je zaledio sve nade i potvrdio da će Rijeka svoj europski put završiti na najmračniji mogući način, s devetoricom na terenu i gorkim okusom propuštene prilike.

