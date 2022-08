Čačić ne radi što i Bjelica, a Dinamu uoči Osijeka jedan detalj ne ide u prilog

Minimalni 0:1 poraz u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka nije ostavio nekakav dublji trag u mentalnom smislu, u Maksimiru i dalje vlada optimizam i vjera da će se u srijedu stići do pobjede koja će Dinamo odvesti u skupinu Lige prvaka. Vjeruju da će 26. kolovoza s velikim zanimanjem gledati ždrijeb skupina tog elitnog natjecanja, da ih ždrijeb skupina Europske lige, koje su plavi osigurali, ipak neće zanimati.

Potop Osijeka u Maksimiru

Bodø/Glimt sad ipak mora malo u zapećak misli plavih jer između dvije utakmice s njima Dinamo ima nimalo laku utakmicu s Osijekom. Plavima su se baš posložile teške utakmice, dvije utakmice s Ludogorecom, neuspjelo gostovanje kod Varaždina, derbi s Hajdukom pa odlazak u daleku Norvešku, a sad Osijek pa uzvrat s norveškim prvakom. No plavima je prvenstvo jednako važno kao Europa iako je riječ o dugom natjecanja koje je zapravo tek na početku, a plavi jako dobro stoje i u toj priči.

No Dinamo bi rado u prvenstvu što prije odmaknuo od konkurencije jer će tijekom cijele jeseni imami takav težak ritam utakmica svaka tri, četiri dana s obzirom na to da je osigurao igranje u europskoj skupini, bila to Liga prvaka ako prođe preko Bodø/Glimta ili Europska liga ako od Norvežana ispadne. Stoga je i razumljiva Čačićeva odluka da ne odgađa utakmice, da se momčad navikne na takav ritam u kojem će biti sve do reprezentativne stanke.

Osijek u subotu neće biti tek običan dan u "uredu" iako bi pogled na tablicu rekao drukčije jer Dinamo je u dosadašnjem dijelu prvenstva ostao bez dva boda u 1:1 remiju u Varaždinu i drži prvo mjesto. Kao i Dinamo, i Osijek je odigrao svih pet utakmica, ali već ima ogroman zaostatak za plavima, pobijedili su samo Goricu, remizirali sa Slavenom Belupom i Varaždinom, a poraženi su na gostovanjima kod Lokomotive i Istre 1961.

Uz loše rezultate Osijek se bori i sa svojim unutarnjim problemima, još od kraja prošle sezone nagađa se da Nenad Bjelica neće dugo ostati na njihovoj klupi, no i sad kad je rastanak bliži nego ikad stiglo je pismo podrške vrhuške kluba i Bjelica će se u subotu kao trener Osijeka vratiti u Maksimir.

Osijeku i Bjelici ovo je izuzetno važna utakmica za smirivanje situacije u klubu i oko momčadi. Jer, baš u Maksimiru na kraju prošle sezone postalo je jasno da je Osijek ispao iz utrke za naslov prvaka u kojoj je bio s Dinamom i Hajdukom. No onda su bijelo-plavi stigli na derbi i dobili "po glavi". Dinamo je ih potpuno nadigrao, pobijedio je s 3:0 pogocima Oršića, Špikića i Menala, ali još bolnija od rezultata za Osijek je bila spoznaja da ih je Dinamo tako moćno nadigrao. Dovoljno je pogledati samo dio brojki s te utakmice, plavi su imali posjed lopte 67 posto, imali su 22 udarca, od toga 11 u okvir vrata, dok je Osijek pokušao samo pet puta, i to ne postigavši udarac u okvir plavih vrata. Sigurno je Osijeku znatno odmoglo i rano isključenje Čeberka koji je pred kraj prvog poluvremena dobio drugi žuti karton. No, i s Čeberkom u igri Dinamo je imao punu kontrolu i 61 posto posjed lopte.

No ovo u subotu je nova priča iako su na klupi isti stratezi. U svibnju Dinamo nije imao europske ispite, puno putovanja i Čačić je mirnije mogao pripremati momčad za domaće utakmice, sad nema vremena za treninge, već samo za regeneraciju igrača dok Osijek zbog ranog i katastrofalnog ispadanja iz Europe od Kizilžara može više raditi na sebi i svojoj igri. U svibnju se Osijek još mogao nadati nastavku borbe za naslov prvaka, a sada je ipak u težoj situaciji jer mu je bodovni učinak, uz skup i velik kadar, očajan.

Čačić dobro rotira

Moguće je da će se osječka svlačionica posložiti, skupiti glave i pokušati se vratiti na pravi put na kojem je bila zadnje dvije sezone. No puno toga ipak ovisi o Dinamu, budu li plavi na svojoj razini, oni će odlučivati o tome kako će izgledati utakmica. Naravno da će Čačić napraviti još pokoju promjenu u odnosu na utakmicu u Norveškoj, ali i s mislima na uzvrat s Bodø/Glimtom. Dinamo, odnosno Čačić dosad je to dobro radio, nije se vodio nekadašnjim receptom Nenada Bjelice koji je znao za domaće utakmice promijeniti sve ili gotovo svih 11 igrača, Čačić promijeni nekoliko figura, neki odigraju poluvrijeme ili sat vremena kako se ne bi do kraja ispraznili da bi mogli i u utakmici koja slijedi dati koliko treba. Detalj koji ne ide u prilog plavima je činjenica da nakon poraza u Europi nisu baš uspješno igrali ni u HNL-u. No na kraju bi plavi opet napravili pravi posao i prvi prolazili kroz cilj prvenstva.

